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Ексчиновниця з Херсона віддала окупантам авто швидкої допомоги для депортації дітей до Росії

12 січня 2024 13:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ексчиновниця з Херсона віддала окупантам авто швидкої допомоги для депортації дітей до Росії
СБУ проводить розслідування. Фото: t.me/SBUkr
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

СБУ затримала ексчиновниця з Херсона, яка передала окупантам карети швидкої допомоги для депортації дітей до Росії. Зловмисниці загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Ця жінка, яка сприяла російським силам під час їхнього перебування у місті, була затримана на кордоні у пункті пропуску "Краковець", коли намагалася виїхати до Євросоюзу.

Жінка, яка раніше обіймала посаду заступника начальника Центру екстреної допомоги та медицини катастроф у Херсоні, була активно залучена до управління захопленої медичної структури під час окупації. Вона підписала документи, передаючи 24 автомобілі швидкої допомоги окупантам, тим самим надаючи видимості законності цим діям.

Крім того, вона сприяла масовій депортації українських дітей. Використовуючи автомобілі швидкої допомоги, дітей вивезли з Херсона до Криму, а потім до Росії, що дозволяло маскувати незаконне транспортування під гуманітарні медичні перевезення.

Російське військове командування також використало захоплені медичні автомобілі для евакуації своїх поранених солдатів із зони бойових дій до військових шпиталів.

Виправдання колаборантки після деокупації та обшуки

Після деокупації міста підозрювана залишалася в Херсоні, намагаючись уникнути правосуддя та заявляючи, що вона "поза політикою". Наприкінці літа 2023 року вона переїхала до Львова, де реєструвалася як внутрішньо переміщена особа. Під час обшуків за її адресами проживання у Львові та Херсоні було виявлено флеш-накопичувачі та документи.

Наразі триває розслідування, і у разі її визнання винною їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше у Харківській області викрили двох колаборантів, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога та стали "вартовими порядку". Поки фігуранти ховаються від слідства, вирішується питання про оголошення його у розшук.

Також у Чугуєві відбувся суд над колишнім чиновником мерії Вовчанська, яка співпрацювала з окупантами під час окупації міста. Суд призначив їй п'ять років позбавлення волі.

СБУ
діти
Херсон
держзрада
окупанти
Колаборант
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окупація
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Росія

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