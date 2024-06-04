Отключение света — сколько времени украинцы будут вынуждены экономить электроэнергию

Ремонт на линии электропередач. Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергосистему долгосрочны. Следовательно, в ближайшие годы экономия электричества станет частью жизни украинцев.

Об этом глава правительства сказал на заседании Кабинета Министров Украины во вторник, 4 июня.

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По словам Шмыгаля, последствия российских атак на энергетику Украины долгосрочны, поэтому экономия будет частью повседневной жизни украинцев в последующие годы.

"Наша цель — экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", — сказал Шмигаль.

Премьер подчеркнул, что энергосистема Украины потеряла большое количество мощностей и экономия поможет выиграть время для восстановления системы.

"Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Враг продолжает атаковать энергетические объекты. В настоящее время "Укрэнерго" вновь вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", — добавил он.

По словам Шмыгаля, правительственная стратегия по этому вопросу включает следующие пункты: усиление ПВО, ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов, децентрализация энергосистемы, международная поддержка и сотрудничество, энергоэффективность и ответственное потребление электроэнергии.

Напомним, в Киеве сегодня ввели экстренные отключения света. Пока графики плановых отключений не действуют.

Ранее в Укрэнерго заявили о значительном росте дефицита электроэнергии, предупредив о выключении света в случае несоблюдения лимитов.

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