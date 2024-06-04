Відключення світла — скільки часу українці будуть змушені економити електроенергію

Ремонт на лінії електропередач. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергосистему є довгостроковими. Відтак на наступні роки економія електрики стане частиною життя українців.

Про це очільник уряду сказав на засіданні Кабінету міністрів України у вівторок, 4 червня.

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За словами Шмигаля, наслідки російських атак на енергетику України довгострокові, тому економія буде частиною повсякденного життя українців наступні роки.

"Наша мета — економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", — сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що енергосистема України втратила велику кількість потужностей і економія допоможе виграти час для відновлення системи.

"Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", — додав він.

За словами Шмигаля, урядова стратегія з цього питання містить такі пункти: посилення ППО, ремонти пошкодженого обладнання та подальший розвиток захисту від дронів, децентралізація енергосистеми, міжнародна підтримка та співпраця, енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.

Нагадаємо, у Києві сьогодні запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки планових відключень не діють.

Раніше в Укренерго заявили про значне зростання дефіциту електроенергії, попередивши про вимкнення світла у випадку недотримання лімітів.

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