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Две украинские компании вошли в топ рейтинга Effie

5 июня 2024 21:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Две украинские компании вошли в топ рейтинга Effie — о которых идет речь
Премия Effie. Фото: facebook.com/yaroslava.gres
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Опубликован рейтинг крупнейшей мировой премии по эффективности Effie. В этом году в него вошли сразу две украинские компании.

Об этом сообщила украинский общественный деятель, пиарщик, маркетолог Ярослава Гресь в Facebook в среду, 5 июня.

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Рейтинг премии Effie

В рейтинге украинское пиар-агентство Gres Todorchuk стало независимым агентством №1 в Европе и третьим в мире.

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Рейтинг премии Effie. Фото: facebook.com/yaroslava.gres

Бренд UNITED24 — №1 в Европе и четвертый в мире.

"Я вспоминаю весь наш путь и не имею никаких слов, кроме благодарности для команды, для наших партнеров, для каждого, кто нас поддерживает. Просто снова и снова перечитываю эту строку", — добавила Гресь.

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Пост Гресь. Фото: скриншот

Напомним, в Колумбийском университете США объявили победителей Пулитцеровской премии 2024 года. Это одна из самых престижных наград США в сфере литературы, журналистики, музыки и театра.

Также студенты КНУ им. Т. Шевченко завоевали серебро на мировом финале чемпионата по программированию.  

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