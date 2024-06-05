Две украинские компании вошли в топ рейтинга Effie — о которых идет речь

Две украинские компании вошли в топ рейтинга Effie
Опубликован рейтинг крупнейшей мировой премии по эффективности Effie. В этом году в него вошли сразу две украинские компании.
Об этом сообщила украинский общественный деятель, пиарщик, маркетолог Ярослава Гресь в Facebook в среду, 5 июня.
Рейтинг премии Effie
В рейтинге украинское пиар-агентство Gres Todorchuk стало независимым агентством №1 в Европе и третьим в мире.
Бренд UNITED24 — №1 в Европе и четвертый в мире.
"Я вспоминаю весь наш путь и не имею никаких слов, кроме благодарности для команды, для наших партнеров, для каждого, кто нас поддерживает. Просто снова и снова перечитываю эту строку", — добавила Гресь.
Напомним, в Колумбийском университете США объявили победителей Пулитцеровской премии 2024 года. Это одна из самых престижных наград США в сфере литературы, журналистики, музыки и театра.
Также студенты КНУ им. Т. Шевченко завоевали серебро на мировом финале чемпионата по программированию.
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