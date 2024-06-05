Дві українські компанії увійшли в топ рейтингу Effie — про які йдеться

Премія Effie. Фото: facebook.com/yaroslava.gres

Опубліковано рейтинг найбільшої світової премії з ефективності Effie. Цього року до нього увійшли одразу дві українські компанії.

Про це повідомила українська громадська діячка, піарниця, маркетологиня Ярослава Гресь у Facebook у середу, 5 червня.

Читайте також:

Рейтинг премії Effie

У рейтингу українська піар-агенція Gres Todorchuk стала незалежною агенцією №1 в Європі і третьою у світі.

Рейтинг премії Effie. Фото: facebook.com/yaroslava.gres

Бренд UNITED24 — №1 в Європі та четвертий в світі.

"Я згадую весь наш шлях і не маю ніяких слів, окрім подяки для команди, для наших партнерів, для кожного, хто нас підтримує. Просто знову і знову перечитую цей рядок", — додала Гресь.

Допис Гресь. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Колумбійському університеті Сполучених Штатів Америки оголосили переможців Пулітцерівської премії 2024 року. Це одна з найпрестижніших нагород США у галузі літератури, журналістики, музики і театру.

Також студенти КНУ ім. Т. Шевченка вибороли срібло на світовому фіналі чемпіонату з програмування.