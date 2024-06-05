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Дві українські компанії увійшли в топ рейтингу Effie

5 червня 2024 21:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дві українські компанії увійшли в топ рейтингу Effie — про які йдеться
Премія Effie. Фото: facebook.com/yaroslava.gres
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Опубліковано рейтинг найбільшої світової премії з ефективності Effie. Цього року до нього увійшли одразу дві українські компанії.

Про це повідомила українська громадська діячка, піарниця, маркетологиня Ярослава Гресь у Facebook у середу, 5 червня.

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Рейтинг премії Effie

У рейтингу українська піар-агенція Gres Todorchuk стала незалежною агенцією №1 в Європі і третьою у світі.

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Рейтинг премії Effie. Фото: facebook.com/yaroslava.gres

Бренд UNITED24 — №1 в Європі та четвертий в світі.

"Я згадую весь наш шлях і не маю ніяких слів, окрім подяки для команди, для наших партнерів, для кожного, хто нас підтримує. Просто знову і знову перечитую цей рядок", — додала Гресь.

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Допис Гресь. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Колумбійському університеті Сполучених Штатів Америки оголосили переможців Пулітцерівської премії 2024 року. Це одна з найпрестижніших нагород США у галузі літератури, журналістики, музики і театру.

Також студенти КНУ ім. Т. Шевченка вибороли срібло на світовому фіналі чемпіонату з програмування.  

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