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У США оголосили переможців Пулітцерівської премії-2024 — до списку потрапив росіянин

7 травня 2024 12:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У США оголосили переможців Пулітцерівської премії-2024 — до списку потрапив росіянин
Один з переможців премії Девід Хоффман. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Колумбійському університеті Сполучених Штатів Америки 6 травня оголосили переможців Пулітцерівської премії 2024 року. Це одна з найпрестижніших нагород США у галузі літератури, журналістики, музики і театру. 

Про це повідомила адміністраторка премії Марджорі Міллер.

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Пулітцерівська премія 2024 — переможці у галузі журналістики 

Агентство Associated Press — отримало нагороду в галузі художньої фотографії за висвітлення глобальної міграції через Латинську Америку до США.

Видання The New York Times і Reuters — здобули нагороди за висвітлення атаки і наслідків дій ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Ханна Драйер (The Times) — стала лауреаткою у категорії "Розслідування" за створення серіалу про дитячу працю мігрантів у Сполучених Штатах. 

Девід Хоффман (The Post) — здобув перемогу у номінації "Редакторська робота" за серію статей про те, як авторитарні режими придушують інакомислення в цифрову епоху.

Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза (The Washington Post) — отримав нагороду за коментарі, написані з російської тюремної камери. 

Джошуа Каплан, Джастін Елліотт, Бретт Мерфі, Алекс Мєрескі і Кірстен Берг (ProPublica) — отримали нагороду за висвітлення корупції у Верховному суді США.

Пулітцерівська премія 2024 — переможці у галузі літератури, театру та музики

Художня література — "Нічна варта" Джейн Енн Філліпс. 

Драма — "Первинна довіра" Ебоні Бута. 

Історія — "Немає права на чесне життя: Боротьба чорношкірих робітників Бостона в епоху громадянської війни" Жаклін Джонс.

Біографія — Джонатан Айг за біографію Мартіна Лютера Кінга "Король: Життя" та Ільон Ву за книгу "Господар-раб, чоловік-дружина: епічна подорож від рабства до свободи".

Мемуари\автобіографія — "Непереможне літо Ліліани: Пошуки сестри справедливості" Крістіани Рівери Гарзи, розслідування про вбивство її сестри.

Поезія — "Тріпас" Брендона Сома. 

Нонфікшн — "Один день з життя Абеда Салама: анатомія єрусалимської трагедії" Натана Тралла.

Музика — Концерт для саксофона з оркестром "Адажіо" (для Вадади Лео Сміта) Тайшона Сорея.

Нагадаємо, студенти КНУ ім. Т. Шевченка вибороли срібло на світовому фіналі чемпіонату з програмування. 

Додамо, чотири девелоперські проєкти з України увійшли до шорт-листа міжнародної премії CEEQA-2024.

США
журналісти
премія
музика
нагорода
театр
література

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