В США объявили победителей Пулитцеровской премии-2024 — в список попал россиянин

Один из победителей премии Дэвид Хоффман. Фото: Reuters

В Колумбийском университете Соединенных Штатов Америки 6 мая объявили победителей Пулитцеровской премии 2024. Это одна из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра.

Об этом сообщила администратор премии Марджори Миллер.

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Пулитцеровская премия 2024 — победители в области журналистики

Агентство Associated Press — получило награду в области художественной фотографии за освещение глобальной миграции через Латинскую Америку в США.

The New York Times и Reuters — получили награды за освещение атаки и последствий действий ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Ханна Драйер (The Times) — стала лауреаткой в категории "Расследование" за создание сериала о детском труде мигрантов в Соединенных Штатах.

Дэвид Хоффман (The Post) — получил победу в номинации "Редакторская работа" за серию статей о том, как авторитарные режимы подавляют инакомыслие в цифровую эпоху.

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза (The Washington Post) — получил награду за комментарии, написанные из российской тюремной камеры.

Джошуа Каплан, Джастин Эллиотт, Бретт Мерфи, Алекс Мерески и Кирстен Берг (ProPublica) — получили награду за освещение коррупции в Верховном суде США.

Пулитцеровская премия 2024 — победители в области литературы, театра и музыки

Художественная литература — "Ночной дозор" Джейн Энн Филлипс.

Драма — "Первоначальное доверие" Эбони Бута.

История — "Нет права на честную жизнь: Борьба чернокожих рабочих Бостона в эпоху гражданской войны" Жаклин Джонс.

Биография — Джонатан Айг за биографию Мартина Лютера Кинга "Король: Жизнь" и Ильон Ву за книгу "Хозяин-раб, муж-жена: эпическое путешествие от рабства к свободе".

Мемуары\автобиография — "Непобедимое лето Лилианы: Поиски сестры справедливости" Кристианы Риверы Гарзы, расследование об убийстве ее сестры.

Поэзия — "Трипас" Брэндона Сома.

Нонфикшн — "Один день из жизни Абеда Салама: анатомия иерусалимской трагедии" Натана Тралла.

Музыка — Концерт для саксофона с оркестром "Адажио" (для Вадады Лео Смита) Тайшона Сорея.

Напомним, студенты КНУ им. Т. Шевченко добыли в борьбе серебро на мировом финале чемпионата по программированию.

Добавим, четыре девелоперских проекта из Украины вошли в шорт-лист международной премии CEEQA-2024.