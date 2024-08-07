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Два года в рабстве — оккупанты похитили и пытали украинского журналиста из Мелитополя.

7 августа 2024 02:54
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Оккупанты в Мелитополе пытают и заставляют работать украинцев
Похищенный российскими оккупантами украинский журналист Евгений Ильченко. Фото: Facebook Евгения Ильченко
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) обнародовала данные о похищенном российскими оккупантами журналисте и администраторе местного мелитопольского Telegram-канала Евгении Ильченко. Более двух лет он находится в плену, его принуждают к рабскому труду и пытают.

Об этом в своем докладе информирует официальный сайт "Репортеров без границ".

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До российской оккупации Евгений работал юристом, но с приходом армии РФ четко выразил свою гражданскую позицию и смело открыл свой Telegram-канал @Mitopol, в котором рассказывал о ситуации в захваченном регионе.

Его публикации были почти исключительно посвящены местным новостям: проблемам по поставкам супермаркетов, присутствию оккупантов на улицах Мелитополя, коррумпированности отдельных местных органов власти при выдаче разрешений на проезд и т.д.

Но 10 июля 2022 в него ворвались российские военные, провели обыск, украли все ценное и арестовали обвинив в "терроризме".

Как украинцев пытают и заставляют работать оккупанты РФ

Евгению удалось передать весточку члену своей семьи, где он сообщил, что его задержали в Мелитополе вместе с примерно пятнадцатью другими украинцами. По его словам, их всех постоянно пытали электрическим током, избивали, вывозили голыми "на расстрел" в лес.

"Я не сломался, но не все так сильны, — писал он родственнику. — Хуже всего будет впереди".

После пыток и издевательств Евгения и других стали принуждать к рабскому труду – заставляли без отдыха и еды строить окопы для русских войск или чистить оружие их солдат.

"Пленный, подвергнутый пыткам, а затем доведенный до состояния раба… За почти 40 лет истории защиты журналистики RSF никогда не документировали случай, когда журналиста, блоггера или обличителя подвергали тотальному рабству и эксплуатировали для участия в военных действиях против его собственной страны. Потому, что
он сделал выбор информировать, этот мужчина не только находится уже два года в плену, но и подвергается принудительному труду. Пройден путь от произвола к позору. Евгений Ильченко должен быть немедленно освобожден", – отмечает Арно Фроже, руководитель отдела расследований RSF.

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