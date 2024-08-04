Росіянам довелось перемістити свої літаки з двох кримських аеродромів через атаки ЗСУ

Наслідки удару по російському аеродрому силами української армії. Ілюстративне фото: Скриншот

На цей момент російські окупанти мають у своєму розпорядженні п'ять військових аеродромів для своїх літаків. Проте два аеродроми майже спорожнілими через постійні атаки з боку Сил оборони України.

Про це в етері всеукраїнського Телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами, ворогу довелось переховати літаки, які не встигли знищити українські ракети. Можливо їх навіть довелось переправити на материк.

"Треба мати відповідну логістику, аби забезпечити ті літаки тим самим пальним і рештою необхідного", – додав речник ВМС.

ЗСУ б'є не тільки по окупованому Криму. Наприклад, нещодавно Сили оборони України успішно атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Влучення було у склад авіаційних боєприпасів. Також на аеродромі розміщувалися система ППО та ворожа авіаційна техніка.

Також представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов розповів, що під час удару по аеродрому "Оленья" в Росії було пошкоджено одразу два бомбардувальники Ту-22М3. Він додав, що ремонт цих літаків триватиме щонайменше кілька місяців.