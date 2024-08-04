Россиянам пришлось переместить свои самолеты с двух крымских аэродромов из-за атак ВСУ

Последствия удара по российскому аэродрому силами украинской армии. Иллюстративное фото: Скриншот

На данный момент российские оккупанты располагают пятью военными аэродромами для своих самолетов. Однако два аэродрома почти опустели из-за постоянных атак со стороны Сил обороны Украины.

Об этом в эфире всеукраинского Телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, врагу пришлось скрыть самолеты, которые не успели уничтожить украинские ракеты. Возможно, их даже пришлось переправить на материк.

"Нужно иметь соответствующую логистику, чтобы обеспечить эти самолеты тем самым горючим и остальным необходимым", — добавил представитель ВМС.

ВСУ бьет не только по оккупированному Крыму. К примеру, недавно Силы обороны Украины успешно атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Попадание было в состав авиационных боеприпасов. Также на аэродроме размещались система ПВО и вражеская авиационная техника.

Также представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов рассказал, что во время удара по аэродрому "Оленья" в России были повреждены сразу два бомбардировщика Ту-22М3. Он добавил, что ремонт этих самолетов продлится минимум несколько месяцев.