Окупанти у Мелітополі катують та примушують працювати українців

Ув'язнений російськими окупантами український журналіст Євген Ільченко. Фото: Facebook Євгена Ільченко

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF) оприлюднила дані щодо ув'язненого російськими окупантами журналіста та адміністратора місцевого мелітопольського Telegram-каналу Євгена Ільченка. Понад два роки він знаходиться в полоні і його примушують до рабської праці та катують.

Про це у своїй доповіді інформує офіційний сайт "Репортерів без кордонів".

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Що сталось з Євгеном Ільченком

До російської окупації Євген працював юристом, але з приходом армії РФ чітко висловив свою громадянську позицію і сміливо відкрив свій Telegram-канал @Mitopol, в якому розповідав про ситуацію у захопленому регіоні.

Його публікації були майже виключно присвячені місцевим новинам: проблемам з постачанням супермаркетів, присутності окупантів на вулицях Мелітополя, корумпованості окремих місцевих органів влади при видачі дозволів на проїзд і т.д.

Але 10 липня 2022 року до нього увірвалися російські військові, провели обшук, вкрали все цінне і заарештували звинувативши у "тероризмі".

Як українців катують і примушують працювати окупанти РФ

Євгену вдалось передати вісточку члену своєї родини, де він повідомив, що його затримали у Мелітополі разом з приблизно п'ятнадцятьма іншими українцями. За його словами, їх всіх постійно катували електричним струмом, били, вивозили голими "на розстріл" до лісу.

"Я не зламався, але не всі такі сильні, − писав він родичу. — Найгірше було попереду".

Після тортур та знущань Євгена та інших стали примушувати до рабської праці — змушували без відпочинку та їжі будувати окопи для російських військ або чистити зброю їхніх солдатів.

"Полонений, підданий тортурам, а потім доведений до стану раба…За майже 40 років історії захисту журналістики RSF ніколи не документували випадок, коли журналіста, блогера або викривача піддавали тотальному рабству та експлуатували для участі у військових діях проти його власної країни. Через те, що

він зробив вибір інформувати, цей чоловік не лише перебуває вже два роки в полоні, але й піддається примусовій праці. Пройдено шлях від свавілля до ганьби. Євген Ільченко має бути негайно звільнений", — зазначає Арно Фроже, керівник відділу розслідувань RSF.