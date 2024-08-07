Окупанти у Мелітополі катують та примушують працювати українців

Два роки у рабстві — окупанти ув'язнили та катували українського журналіста з Мелітополя
Міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF) оприлюднила дані щодо ув'язненого російськими окупантами журналіста та адміністратора місцевого мелітопольського Telegram-каналу Євгена Ільченка. Понад два роки він знаходиться в полоні і його примушують до рабської праці та катують.
Про це у своїй доповіді інформує офіційний сайт "Репортерів без кордонів".
Що сталось з Євгеном Ільченком
До російської окупації Євген працював юристом, але з приходом армії РФ чітко висловив свою громадянську позицію і сміливо відкрив свій Telegram-канал @Mitopol, в якому розповідав про ситуацію у захопленому регіоні.
Його публікації були майже виключно присвячені місцевим новинам: проблемам з постачанням супермаркетів, присутності окупантів на вулицях Мелітополя, корумпованості окремих місцевих органів влади при видачі дозволів на проїзд і т.д.
Але 10 липня 2022 року до нього увірвалися російські військові, провели обшук, вкрали все цінне і заарештували звинувативши у "тероризмі".
Як українців катують і примушують працювати окупанти РФ
Євгену вдалось передати вісточку члену своєї родини, де він повідомив, що його затримали у Мелітополі разом з приблизно п'ятнадцятьма іншими українцями. За його словами, їх всіх постійно катували електричним струмом, били, вивозили голими "на розстріл" до лісу.
"Я не зламався, але не всі такі сильні, − писав він родичу. — Найгірше було попереду".
Після тортур та знущань Євгена та інших стали примушувати до рабської праці — змушували без відпочинку та їжі будувати окопи для російських військ або чистити зброю їхніх солдатів.
"Полонений, підданий тортурам, а потім доведений до стану раба…За майже 40 років історії захисту журналістики RSF ніколи не документували випадок, коли журналіста, блогера або викривача піддавали тотальному рабству та експлуатували для участі у військових діях проти його власної країни. Через те, що
він зробив вибір інформувати, цей чоловік не лише перебуває вже два роки в полоні, але й піддається примусовій праці. Пройдено шлях від свавілля до ганьби. Євген Ільченко має бути негайно звільнений", — зазначає Арно Фроже, керівник відділу розслідувань RSF.
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