Условия для беженцев в США — что изменилось за 2 года войны

Украинцы в США. Фото: Ульяна Бойчук

США приняли более 200 тысяч украинцев после начала полномасштабного вторжения. Однако получить временную защиту не так просто — необходимо соответствовать четким условиям.

Нужно находиться в Украине до начала вторжения России, иметь действительный паспорт, иметь спонсора, который подал от вашего имени форму I-134, одобренную USCIS Декларацию о финансовой поддержке, выполнить требования по вакцинации и пройти различные проверки.

По программе United for Ukraine украинцы могут получить временные льготы, такие как медицинское страхование, пособие на питание по программе SNAP и денежную помощь. Однако все эти льготы будут действовать, пока переселенец не найдет работу.

О своем личном опыте проживания в США два года войны специально для Новини.LIVE рассказала журналистка Ульяна Бойко.

Два года вне дома: Ульяна Бойчук из США

"Can you ever imagine you packed all your life in one bad and leave for a safety?" (Представляете ли вы, что вы упаковали свою жизнь в один чемодан и покидаете дом ради безопасности), — как-то говорю я таксисту, который спрашивает об Украине, войне, о том, кто, когда и как победит.

Мурашки на коже пробегают током, когда понимаю, что всю жизнь сложила в одну сумку, уехала из Киева 24 февраля 2022 года и до сих пор не была в городе, который 4 года был мне домом.

Во время Великой войны получить убежище для украинцев в Соединенных Штатах стало намного легче. Появились две правительственные программы, позволяющие быстро получить документы для пересечения границы и легально находиться и работать в Соединенных Штатах.

Все законно, и права на уровне всех находящихся здесь людей: с возможностью работать на любого работодателя, главное — вовремя платить налоги. Так получилось, что одной из программ воспользовалась и я, когда в марте 2022 года приехала в Америку.

Ульяна на акции украинцев в США. Фото: Ульяна Бойчук

Все гонятся за американской мечтой из фильмов: чтобы стать успешными, знаменитыми и жить свою лучшую жизнь. Не буду скрывать, я тоже хотела всегда попробовать ту заокеанскую жизнь.

Однако, только попав сюда, поняла, что моя самая лучшая жизнь, как и, возможно, всех украинцев, осталась там, дома, и неизвестно когда и вообще такое ли будет возможно — она вернется. Моя американская мечта была в Украине, и сбылась там, но чтобы понять это, нужно было таки приехать в США.

Ребёнок на акции поддержки Украины в США. Фото: Ульяна Бойчук

Сначала с чистого листа

Когда оказываешься в новой стране, все правила здесь другие, все системы по-другому работают и, чтобы понимать, нужно много времени. За себя скажу, что через два года нужно было начинать жизнь сначала. Ты будто по-новому пишешь свою историю, потому что приезжаешь в страну, где ты никто – белый лист бумаги.

Америка — это такая почтенная женщина, которая своим опытом пытается тебя, такую вдохновенную, молодую и энергичную, научить жить. Начинается все это еще с момента, когда тебе приходится иметь дело с любыми государственными учреждениями.

Например, чтобы пойти работать, документа, позволяющего трудоустроиться, я ждала семь месяцев: с мая до ноября (хотя есть случаи, когда получают документы быстрее или позже — это все очень индивидуально).

Ты пишешь настоящие письма, ждешь ответа на них неделями, месяцами, а твоя жизнь в этот момент где-то проходит мимо. И да, здесь до сих пор работает физическая почта, и ею достаточно быстро и возможно посылать письма (и да, здесь пригодится подготовка к ВНО по английскому с практикой написания различных официальных и неофициальных писем на английском).

Украинцы в США. Фото: Ульяна Бойчук

Сначала это меня очень удивляло, а сейчас я очень люблю посылать по почте не только письма, но и открытки.

Два года с момента, как я, оцепенев, пытаюсь начать жить новую жизнь. Без ощущений чего-либо, без мечтаний, желаний и переживаний. Их нет, они остались за границей на территории в 603 700 км².

Как-то мой друг спросил меня: "А если бы была возможность вернуться в март 2022-го, поехала бы ты в США, зная, как будет там?"

Меня застал этот вопрос врасплох, помню, тогда ответила что-то типа: "Поехала бы, но делала бы все ускоренно, и принимала бы решения, на которые пришлось год решаться, раньше. Но было бы это моим опытом, если бы я знала, как оно будет и сделала лучше?"

Никто же не оценивает жизнь, которую не по своей вине или желанию начинаешь сначала.

Фонтан в США. Фото: Ульяна Бойчук

Бывают моменты, когда хочется очень сильно собрать все в один рюкзак (потому что, февраль 2022 года научил чуть ли не каждого украинца жить так, чтобы собрать всю жизнь в одну сумку, рюкзак или маленький чемодан) и уехать.

Это моменты, когда опускаются руки, это моменты, когда до боли в груди хочешь домой, моменты, когда за тысячи километров наблюдаешь за тем, как лучшее место на земле в центре Европы разрушается варварами и ордой, пришедшей уносить нашу жизнь, уничтожить нас как нацию, разбросать украинцев по целому миру, без возможности единения.

Тогда я закрываю глаза, считаю до 10 глубоких вдохов и выдохов, осознаю, что это просто очередной вызов, который нужно принять, потому что показаться — это самое простое. Иду ищу митинги или акции в поддержку Украины, и там становится легче.

Митинг в поддержку Украины. Фото: Ульяна Бойчук

Я гуцулка, воспитанная в лучших гуцульских традициях. У меня всегда был Святой Вечер с 12 яствами, с семьей за столом у бабушки, колядками и всеми традициями. Поэтому первое мое Рождество здесь было грустным.

Слезы и тоска по родному дому наступали всякий раз, когда я слышала колядку. А в Америке традиционное Рождество — это о подарках от Санты утром и все. Поэтому во второе мое Рождество на американской земле мы украинской общиной ходили с колядками от дома к дому, возрождали и вводили традицию колядования в местной Украинской общине. Здесь можно посмотреть, как это было.

Феномен русского

То, что меня удивляло, злило и до сих пор выводит из себя, — здесь очень много русского. И это некий феномен, который для меня малопонятен. Особенно это касается районов, общих для постсоветских стран.

И украинцы умело ассимилируются в такой среде, потому что зачем в Америке учить английский, если можно на понятном для всех русском говорить? (ставится очень ироничный знак вопроса). А еще особенно отвратительно, когда украинцы между собой по-русски говорят.

Мы с другом стали называть таких людей "граждане Украины, которые общаются на русском". Однажды мне сказали: "Ну что ты не можешь по-русски, человек же не понимает тебя?"

Плакат на поддержку Украины. Фото: Ульяна Бойчук

Мне очень запекло что-то внутри, стало больно в груди, снова прошел по телу ток... Я сказала, что "нет, я не могу", а в голове раздалось, и до сих пор время от времени раздается, когда слышу русский:

"Нет, извините, но я не могу на русском. Потому что русский — это язык врага, который уничтожал все украинское веками, а сейчас пришел, убивает людей, говоря на русском языке; уничтожает все, говоря на русском языке; насилует девушек/женщин/детей, говоря на русском языке, приказы пускать ракеты на жилые дома с гражданскими дает на русском языке.Я почти два года ничего не чувствую, живу как робот, не имею ни мечт, ни желаний, ни видения будущего, и все из-за пришедшего врага, который делает все вышеупомянутое, говоря на русском языке. Так что нет, извините, я не могу на русском"

Нетерпимость, нетолерантность и ненависть ко всему российскому усиливается с каждой ракетой, каждой надоспанной минутой моих близких в бомбоубежищах, каждой историей переживавших и переживающих ад украинцев.

Все эти два года я хоть и далеко, но стараюсь максимально быть полезной своей стране. Кроме акций, статей, новостей, которые я освещаю, я хожу на адвокации помощи Украине и максимально стараюсь приобщиться к этим процессам.

Вот недавно я узнала историю 17-летнего Ростислава. Парня в начале вторжения депортировали из Херсона в Крым, после того как умерла его бабушка от внезапного сердечного приступа. Мальчик остался один. Через два дня после смерти бабушки пришли российские военные, забрали квартиру, а мальчика депортировали в аннексированный Россией Крым.

Когда в депортации Ростислава заставляли петь русский гимн и чтить российский флаг, он отказывался, за что несколько раз его отправляют в тюрьму, площадью 2 квадратных метра на 15 дней. Напоминаю, парню в тот момент было 17 лет.

И таких, как Ростислав, тысячи. И у Ростислава все, что связано с Россией, навсегда будет ассоциироваться с двумя квадратными метрами. И таких (чаще хуже) историй сотни, тысячи, миллионы. Поэтому нет, я не могу на русском.

Нетерпимость ко всему русскому ощущается с мала. Дети-участники акций здесь говорят обо всем русском с такой большой ненавистью. Россия своими же руками вырастила себе противников и людей, против которых борется.

"Are you russian?", – спрашивает американец, всматриваясь в мою вкладку на компьютере.

"No, I am Ukrainian", — отвечаю я, переводя взгляд. Наверное, как-то не так это делаю, потому что человек трижды извиняется, что меня так назвал, а потом еще трижды извиняется, а потом — после долгого разговора, прощаясь — еще раз трижды извиняется и говорит, что не хотел меня обидеть, просто буквы украинские похожи на русские.

"It's so crucial to separate!", — в очередной раз подчеркиваю я, думая об огромной пропасти из ненависти, которая между украинцами и россиянами навсегда, сквозь поколения и века. И очень хочется, чтобы пропасть становилась все шире, больше и глубже.

Ульяна на встрече с Владимиром и Еленой Зеленскими. Фото: Ульяна Бойчук

"А к 24 февраля мне надо будет твоя история о двух годах вне дома", — приходит сообщение от моей любимой коллеги-редактора, а я понимаю, что в это время телом прошел ток, который говорит, что не дома ты только физически, а морально ты стала на тысячи километров ближе к своей стране, к пониманию ее ценности и веса в жизни.