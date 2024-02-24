Как живут украинские беженцы во Франции — условия 2024

Украинка Валерия Рождественская во Франции. Фото: Валерия Рождественская

Мария Кагал Редактор международного отдела

Франция официально приняла более 70 000 украинских беженцев после начала полномасштабного вторжения. Страна предоставляет семьям из Украины социальное жилье, а французы принимают беженцев в свои дома.

Получить разрешение на временное проживание (APS) можно на 6 месяцев, затем это разрешение необходимо обновлять каждые полгода.

Имея APS, человек получает медицинскую страховку, возможность открыть банковский счет и отдать детей в школу.

Выплаты для беженцев составляют 6,80 евро в сутки на одного человека, 10,20 евро — на двоих и 13,60 евро — на троих человек.

О своем личном опыте проживания во Франции два года войны специально для Новини.LIVE рассказала журналистка Валерия Рождественская.

Два года не дома: Валерия Рождественская из Франции

Ровно два года назад меня разбудила мама со словами: "Доча, просыпайся, началась война".

Валерия с семьей в подвале в Буче. Фото: Валерия Рождественская

От этой фразы и до сегодняшнего дня произошло много событий: неделя укрытия в подвале в Буче, удачная попытка выехать, разбомбленный дом, длинная дорога за границу, новый язык, любовь, чужая бюрократическая система, десятки незнакомых людей, которые готовы помогать, и уже совсем скоро, два года жизни во Франции.

Я готова поделиться опытом проживания за границей и рассказать о своей жизни "после". После полномасштабного вторжения России в мой дом.

Статус украинцев во Франции

Сегодня во Франции зарегистрировано около семидесяти тысяч украинских беженцев. Именно для украинцев был разработан специальный статус "La protection temporaire", что в переводе — "Временная защита".

Такой статус дает право на пребывание в стране в течение шести месяцев, получение материальной помощи (сейчас это около 316 евро на двух человек в месяц), доступ к медицине, право на обучение для несовершеннолетних и поддержку в доступе к жилью (оно бесплатное для неработающих).

Каждые шесть месяцев документ нужно обновлять, процедура проста и ясна. Отмечается, что данная защита продолжается и обновляется "в зависимости от ситуации в Украине". Фактически с продолжением войны продолжается и защита украинцев на территории Франции.

Почему Франция?

Выбравшись из Бучи сначала в Ирпень и потом в Ровно, я со своей мамой добралась до Варшавы. Встал вопрос: куда дальше?

Мы знали, что везде оказывают помощь, но ехать "в никуда" было страшно, накопленных средств было немного.

Пункт помощи украинцам на вокзале в Берлине. Фото: Валерия Рождественская

Дальше — предложение от близких друзей сестры:

"Приезжайте к нам в Страсбург, можете жить у нас, сколько потребуется, всем поможем и поддержим".

Таким образом мы очутились во Франции. Добирались на поездах, для украинцев они были бесплатными.

Валерия с мамой и дочерью в Франции. Фото: Валерия Рождественская

Новый дом

Всего одну ночь мы переночевали у друзей, и сразу нам предоставили бесплатный номер в гостинице с трехразовым питанием.

Далее — распределение по меньшим городам Франции, около месяца мы жили в отеле в городе Кольмар, и уже потом нам предоставили социальное жилье в поселке с населением около 600 человек.

Валерия возле социального жилья в Каплене. Фото: Валерия Рождественская

Французские поля. Фото: Валерия Рождественская 1/2 _ 2

На тот момент, вместе с моей семьей, нас было восемь.

Хочется отметить, что везде нас принимали с таким сочувствием и пониманием, которые не забыть никогда в жизни. Когда люди спрашивали, откуда мы приехали, и мы говорили, что с Бучи, их взгляд менялся.

Никогда не представляла, что мой город станет всемирно известным при таких страшных условиях.

В нашем новом доме у нас было все: горячий ужин из ресторана на столе, средства гигиены, игрушки для моей дочери, велосипеды, сосед вообще отдал в пользование свою машину. Еще не одну неделю после нашего приезда в нашу дверь каждый час кто-то звонил: люди пытались помочь и приносили все — от еды до вещей.

Семья Валерии в социальном жилье во Франции. Фото: Валерия Рождественская

Французского языка в то время я не знала вообще, с переводом помогала моя сестра, владеющая французским, иногда выручал английский.

Адаптация к новой реальности

Адаптация проходила непросто, но быстро. На мой взгляд, по менталитету французы достаточно близки к украинцам. Еще и в нашем регионе — он называется "Альзас" — не так много лет назад была война, поэтому люди старшего поколения понимали, что мы чувствуем по собственному опыту.

Мы с семьей постоянно были в новостях и на связи с родными, которые остались в Украине. Ходили на митинги в поддержку Украины, общались с французскими журналистами.

Валерия с мамой на митинге к полугодию войны. Фото: Валерия Рождественская

Тогда и сейчас мы будто живем в параллельных реальностях: одна часть сознания в Украине, вторая — во Франции, где нужно строить жизнь и заниматься обычными вещами. Мне было легче адаптироваться, ведь со мной была и есть моя постоянно поддерживающая семья.

Через две недели после приезда я познакомилась со своим нынешним мужем. Он наполовину немец и наполовину француз, его семья сразу же приняла меня с моей дочерью как родных. На моем пути мне всегда везло с людьми.

Дочь Валерии с французским свекром. Фото: Валерия Рождественская

Французский язык

Уже летом 2022-го года я начала учить французский и через год сдала экзамен на знание языка на уровень В2 (выше среднего).

Во Франции есть много путей бесплатного изучения языка. Несколько месяцев я изучала язык в Университете в городе Мюлуз, затем получила оплачиваемое обучение в Pole Emploi (France Travail) — это местная биржа труда, занимающаяся трудоустройством и обучением лиц трудоспособного возраста.

Таким образом, я бесплатно изучала язык и получала за это деньги (712 евро в месяц). Вдобавок к этому — постоянная практика, частные занятия онлайн, и вуаля — я уже уверенно общаюсь на французском.

Дочь Валерии во Франции. Фото: Валерия Рождественская

Я поняла, что важнейшая часть интеграции в общество — это язык, ведь, зная язык, вы сможете быть автономными.

Поездка домой

Какой бы родной ни стала Франция, большая часть моего сердца всегда будет принадлежать Украине. Украина присутствует в каждом моменте жизни: от быстрой проверки новостей в "Телеграмме" утром до участия в организации помощи Украине, донатов и музыки в автомобиле.

Уехать домой хотелось постоянно, ведь там осталось много родных и друзей, но признаюсь: было страшно. После всего пережитого в Буче возникали сомнения, ехать ли в Украину в то время, когда там еще идет война.

И все же, тоска по родным победила, и в августе 2023 года я наконец решилась на поездку домой. Хотела ехать сама, но муж сказал: едем вместе. Таким образом, в автобусе Варшава-Киев, вместе с украинскими женщинами и детьми, ехал мой Марк с немецким паспортом и жаждой познакомиться с моей Родиной.

Валерия и Марк в Киеве. Фото: Валерия Рождественская

Валерия с мужчиной и бабушкой в Украине. Фото: Валерия Рождественская 1/2 _ 2

Дальше были родные люди и родные места. Эти ощущения не передать текстом, это были одни из самых счастливых и в то же время самых болезненных дней — слезы и радость, боль от увиденных ран, которые оставил сосед-агрессор на домах, и тоска по погибшим.

Разрушенный дом Валерии в Буче. Фото: Валерия Рождественская

На четвертую ночь мы проснулись от взрывов: начался ночной массированный обстрел, и я поняла, что не готова жить в Украине, и что люди, живущие в условиях войны, — настоящие титаны.

Кто-то осудит меня, кто-то скажет: "Выехали, предатели". А я просто делаю свой выбор, при этом ни на миг не забывая об Украине и никогда ей не изменяя.

В будущем я планирую жить здесь, во Франции. У меня есть муж, работа, моя дочь ходит во второй класс, пишет и читает на французском, имеет друзей, занимается дзюдо. Но в школе на уроках она всегда рисует украинский флаг и очень мечтает поехать в Бучу, в ее комнату, которой уже, к сожалению, нет.

Дочь Валерии. Фото: Валерия Рождественская

Я счастлива сегодня, и в то же время разбита, потому что в моей родной стране идет война. Я хочу, чтобы все украинцы — и остающиеся дома, и сделавшие выбор уехать — были объединены своими сердцами, идеями и действиями для самого важного: для победы Украины.