Как Россия обходит санкции от США, Европы и других стран

Женщина выбирает фрукты в магазине. Фото: facebook.com/auchanRetailRussia

Россияне продают свои товары с безумными скидками в онлайн-магазинах Сингапура. На полках виртуальных супермаркетов можно найти, в частности, средства для волос, шоколад, лососевую икру и прочее.

Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 29 июня.

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Продажа российских товаров в Сингапуре

Посетители, которые пользуются сайтами Alibaba Group Holding Ltd. Lazada и Redmart в Сингапуре, могут приобрести несколько товаров из России, в частности, 120-граммовые баночки лососевой икры за 11 сингапурских долларов (8 долларов США), а также бутылки кондиционера для волос за 2,49 сингапурских долларов.

Другие сингапурские продуктовые сайты предлагают банки с икрой такого же объема от 15,90 до 44 сингапурских долларов.

В то время, когда некоторые страны запретили импорт товаров из России, санкции Сингапура ограничиваются только сбором средств в пользу российского правительства и экспортом из государства, которое может непосредственно поддерживать военные действия. На острове нет запрета на продажу продуктов из России. К тому же в мире в целом отсутствуют санкции в отношении российского экспорта продовольствия.

Судя по этикеткам продуктов, большинство из них были доставлены из Китая.

По данным Йельской школы менеджмента, более 1000 транснациональных компаний во всем мире публично объявили о том, что они добровольно прекращают сотрудничество с Россией.

Сингапур решительно осудил нападение России на Украину, а в прошлом году тогдашний премьер Ли Сянь Лун заявил, что вторжение является грубым нарушением устава Организации Объединенных Наций и международного права.

"Сингапурцы могут быть против российского вторжения в Украину, но они не против российских товаров. В Сингапуре торговля — это наша кровь. Мы торгуем со всеми странами, независимо от того, нравятся они нам или нет", — сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Сингапура Томми Кох.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Россия вышла на первое место в поставках сжиженного газа в Европу. Он добавил, что подобная ситуация сложилась не только на рынке газа.

Также после полномасштабного вторжения России в Украину более тысячи корпораций объявили о сворачивании своей деятельности на территории государства-агрессора. Однако многие, включая Coca-Cola и Pepsi, продолжают развивать там свой бизнес.