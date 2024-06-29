Як Росія обходить санкції від США, Європи та інших країн

Жінка обирає фрукти в магазині. Фото: facebook.com/auchanRetailRussia

Росіяни продають свої товари з шаленими знижками в онлайн-магазинах Сінгапуру. На полицях віртуальних супермаркетів можна знайти, зокрема, засоби для волосся, шоколад, лососеву ікру та інше.

Про це повідомляє Bloomberg у суботу, 29 червня.

Читайте також:

Продаж російських товарів у Сінгапурі

Відвідувачі, які користуються сайтами Alibaba Group Holding Ltd. Lazada і Redmart в Сінгапурі, можуть придбати декілька товарів з Росії, зокрема, 120-грамові баночки лососевої ікри за 11 сінгапурських доларів (8 доларів США), а також пляшки кондиціонера для волосся за 2,49 сінгапурських доларів.

Інші сінгапурські продуктові сайти пропонують банки з ікрою такого ж об'єму від 15,90 до 44 сінгапурських доларів.

У той час, коли деякі країни заборонили імпорт товарів з Росії, санкції Сінгапуру обмежуються лише збором коштів на користь російського уряду та експортом з держави, яка може безпосередньо підтримувати воєнні дії. На острові немає заборони на продаж продуктів з Росії. До того ж у світі загалом відсутні санкції стосовно російського експорту продовольства.

Судячи з етикеток продуктів, більшість з них були доставлені з Китаю.

За даними Єльської школи менеджменту, понад 1000 транснаціональних компаній у всьому світі публічно оголосили про те, що вони добровільно припиняють співпрацю з Росією.

Сінгапур рішуче засудив напад Росії на Україну, а минулого року тодішній прем'єр Лі Сянь Лун заявив, що вторгнення є грубим порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права.

"Сінгапурці можуть бути проти російського вторгнення в Україну, але вони не проти російських товарів. У Сінгапурі торгівля — це наша кров. Ми торгуємо з усіма країнами, незалежно від того, подобаються вони нам чи ні", — сказав посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Сінгапуру Томмі Кох.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Росія вийшла на перше місце у постачанні скрапленого газу до Європи. Він додав, що така ситуація склалася не лише на ринку газу.

Також після повномасштабного вторгнення Росії до України понад тисячу корпорацій оголосили про згортання своєї діяльності на території держави-агресора. Проте багато з них, включаючи Coca-Cola та Pepsi, продовжують розвивати там свій бізнес.