Coca-Cola і Pepsi лишилися у світі

Coca-Cola і Pepsi в супермаркеті. Фото ілюстративне: The Wall Street

Після повномасштабного вторгнення Росії до України понад тисячу корпорацій оголосили про згортання своєї діяльності на території держави-агресора. Проте багато з них, включаючи Coca-Cola та Pepsi, продовжують розвивати там свій бізнес.

Про це говориться у матеріалі Bloomberg.

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Coca-Cola — провідний виробник в РФ

На початку вторгнення, компанія Coca-Cola була однією з перших транснаціональних корпорацій, які заявили про вихід з Росії на знак протесту. Щоб уникнути негативних наслідків накладених на Росію санкцій, компанія закликала своїх партнерів вилучити банки та пляшки з магазинів і припинити виробництво напоїв.

Але пройшло більше двох років, а продукцію Coca-Cola достатньо легко знайти в супермаркетах і ресторанах Росії. До того ж, Coca-Cola за деякими показниками залишається провідним виробником газованих напоїв у Росії, але під іншою назвою.

"Прибуток від продажу Coca-Cola у Росії просто перейшов до Coca-Cola HBC, яка завоювала частку ринку завдяки успіху "Доброго"", — каже Гаррет Нельсон, аналітик CFRA Research.

Нині Coca-Cola залишається широко доступною, як і раніше, завдяки імпорту з сусідніх країн, таких як Грузія та Казахстан. Цей імпорт дав компанії змогу зайняти третє місце в рейтингу газованих напоїв у Росії з часткою ринку 6%.

Продаж Pepsi в Росії виріс

У вересні 2022-го компанія PepsiCo Inc. заявила, що припинила виробництво та продаж там своїх напоїв, а її частка на ринку скоротилася.

Але незабаром Pepsi додала нову колу Evervess та збільшила виробництво Frustyle (схожого на фруктову Mirinda) на своїх півдюжині заводів у країні.

Торік продаж напоїв російського підрозділу виріс на 12%, до 209 млрд рублів.

Нагадаємо, на початку квітня 2024 року американська компанія PepsiCo запустила першу чергу заводу снеків і солоних закусок у Росії. Потужність виробництва — 60 000 тонн на рік.

Ми також писали, що наприкінці квітня компанія Hugo Boss уклала угоду про продаж свого російського бізнесу оптовому партнеру Stockmann. Таким чином, німецький будинок моди припиняє свою присутність у Росії.