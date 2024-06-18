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Coca-Cola и Pepsi продолжают преуспевать в России вопреки заявлениям о выходе, — Bloomberg

18 июня 2024 15:17
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Coca-Cola и Pepsi остались в мире
Coca-Cola и Pepsi в супермаркете. Фото иллюстративное: The Wall Street
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

После полномасштабного вторжения России в Украину более тысячи корпораций объявили о сворачивании своей деятельности на территории государства-агрессора. Однако многие, включая Coca-Cola и Pepsi, продолжают развивать там свой бизнес.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

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Coca-Cola – ведущий производитель в РФ

В начале вторжения компания Coca-Cola была одной из первых транснациональных корпораций, заявивших о выходе из России в знак протеста. Чтобы избежать негативных последствий наложенных на Россию санкций, компания призвала своих партнеров изъять банки и бутылки из магазинов и прекратить производство напитков.

Но прошло больше двух лет, а продукцию Coca-Cola достаточно просто найти в супермаркетах и ресторанах России. К тому же Coca-Cola по некоторым показателям остается ведущим производителем газированных напитков в России, но под другим названием.

"Прибыль от продажи Coca-Cola в России просто перешла в Coca-Cola HBC, которая завоевала долю рынка благодаря успеху "Доброго"", — говорит Гаррет Нельсон, аналитик CFRA Research.

В настоящее время Coca-Cola остается широко доступной по-прежнему благодаря импорту из соседних стран, таких как Грузия и Казахстан. Этот импорт позволил компании занять третье место в рейтинге газированных напитков в России с долей рынка 6%.

Продажа Pepsi в России выросла

В сентябре 2022 года компания PepsiCo Inc. заявила, что прекратила производство и продажу своих напитков, а ее доля на рынке сократилась.

Но вскоре Pepsi добавила новый круг Evervess и увеличила производство Frustyle (похожего на фруктовую Mirinda) на своих полдюжине заводов в стране.

В прошлом году продажа напитков российского подразделения выросла на 12%, до 209 млрд рублей.

Напомним, в начале апреля 2024 года американская компания PepsiCo запустила первую очередь завода снеков и соленых закусок в России. Мощность производства — 60 000 тонн в год.

Мы также писали, что в конце апреля компания Hugo Boss заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса оптовому партнеру Stockmann. Таким образом, германский дом моды прекращает свое присутствие в России.

Украина
санкции
россия
кока–кола
мир

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