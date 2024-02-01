ГПСУ разоблачила схему незаконного выезда уклонистов за границу под видом благотворителей
Более ста уклонистов выехали за границу под прикрытием общественной организации, почти 50 из них не вернулись в Украину. Такую схему разоблачили сотрудники Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Как действовали злоумышленники
Оперативники выяснили, что жители Тернопольской и Ивано-Франковской областей, чтобы незаконно обогатиться, организовали нелегальный выезд военнообязанных. Такая схема действовала под прикрытием общественной организации.
"С помощью "благотворителей" территорию Украины покинули более ста мужчин призывного возраста. Доказано, что почти 50 из них не вернулись в Украину", — говорится в сообщении.
Обыски у фигурантов дела
Отмечается, что в отношении семи фигурантов дела правоохранители провели обыски, а именно по адресам проживания злоумышленников и двух офисах в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
"По их результатам изъята компьютерная и оргтехника, банковские карты, печати фонда, мобильные телефоны, копии документов загранпаспортов мужчин, блокноты с черновыми записями и другие вещественные доказательства противоправной деятельности", — добавили в сообщении.
Поэтому трое фигурантов получили подозрение в совершении такого преступления. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, пограничники Мукачевского отряда разоблачили четырех уклонистов, которые пытались незаконно пересечь границу. Четверо жителей Донецкой области и двое жителей Ровенщины хотели в обход пунктов пропуска добраться до соседней Венгрии.
Также мы писали, что на Буковине задержали уклонистов и водителя, который пытался провезти нарушителей в объезд пунктов пропуска. Отмечается, что местный таксист отвозил двух мужчин, которые заплатили по две тысячи евро за нелегальное пересечение границы.
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