ГПСУ разоблачила схему незаконного выезда уклонистов за границу под видом благотворителей

Разоблачение организаторов преступной схемы. Фото: ГПСУ

Более ста уклонистов выехали за границу под прикрытием общественной организации, почти 50 из них не вернулись в Украину. Такую схему разоблачили сотрудники Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как действовали злоумышленники

Оперативники выяснили, что жители Тернопольской и Ивано-Франковской областей, чтобы незаконно обогатиться, организовали нелегальный выезд военнообязанных. Такая схема действовала под прикрытием общественной организации.

Разоблачение организаторов преступной схемы. Фото: ГПСУ

"С помощью "благотворителей" территорию Украины покинули более ста мужчин призывного возраста. Доказано, что почти 50 из них не вернулись в Украину", — говорится в сообщении.

Обыски у фигурантов дела

Отмечается, что в отношении семи фигурантов дела правоохранители провели обыски, а именно по адресам проживания злоумышленников и двух офисах в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Проведение обысков у фигурантов дела. Фото: ГПСУ

"По их результатам изъята компьютерная и оргтехника, банковские карты, печати фонда, мобильные телефоны, копии документов загранпаспортов мужчин, блокноты с черновыми записями и другие вещественные доказательства противоправной деятельности", — добавили в сообщении.

Проведение обысков у фигурантов дела. Фото: ГПСУ

Поэтому трое фигурантов получили подозрение в совершении такого преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, пограничники Мукачевского отряда разоблачили четырех уклонистов, которые пытались незаконно пересечь границу. Четверо жителей Донецкой области и двое жителей Ровенщины хотели в обход пунктов пропуска добраться до соседней Венгрии.

Также мы писали, что на Буковине задержали уклонистов и водителя, который пытался провезти нарушителей в объезд пунктов пропуска. Отмечается, что местный таксист отвозил двух мужчин, которые заплатили по две тысячи евро за нелегальное пересечение границы.