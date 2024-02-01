ДПСУ викрила схему незаконного виїзду ухилянтів за кордон під виглядом благодійників

Викриття організаторів злочинної схеми. Фото: ДПСУ

Понад сто ухилянтів виїхало за кордон під прикриттям громадської організації, майже 50 з них не повернулися до України. Таку схему викрили співробітники Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Як діяли зловмисники

Оперативники з'ясували, що жителі Тернопільщини та Івано-Франківщини, аби незаконно збагатитись, організували нелегальний виїзд військовозобов'язаних. Така схема діяла під прикриттям громадської організації.

Викриття організаторів злочинної схеми. Фото: ДПСУ

"За допомогою "благодійників" територію України покинули понад сто чоловіків призовного віку. Доведено, що майже 50 з них не повернулися до України", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у фігурантів справи

Зазначається, що стосовно семи фігурантів справи правоохоронці провели обшуки, а саме за адресами проживання зловмисників та в двох офісах в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Проведення обшуків у фігурантів справи. Фото: ДПСУ

"За їхніми результатами вилучено комп’ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки фонду, мобільні телефони, копії документів закордонних паспортів чоловіків, блокноти з чорновими записами та інші речові докази протиправної діяльності", — додали у повідомленні.

Проведення обшуків у фігурантів справи. Фото: ДПСУ

Тому троє фігурантів отримали підозру щодо вчинення такого злочину. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, прикордонники Мукачівського загону викрили чотирьох ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон. Четверо донеччан та двоє жителів Рівненщини хотіли в обхід пунктів пропуску дістатись сусідньої Угорщини.

Також ми писали, що на Буковині затримали ухилянтів та водія, який намагався провезти порушників в об'їзд пунктів пропуску. Зазначається, що місцевий таксист відвозив двох чоловіків, які заплатили по дві тисячі євро за нелегальний перетин кордону.