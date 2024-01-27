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На Закарпатті прикордонники викрили ухилянтів, які намагалися покинути країну

27 січня 2024 15:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Закарпатті прикордонники викрили ухилянтів, які намагалися покинути країну
Затримані на кордоні ухилянти. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прикордонники Мукачівського загону викрили чотирьох ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон. Четверо донеччан та двоє жителів Рівненщини хотіли в обхід пунктів пропуску дістатись сусідньої Угорщини.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Затримання ухилянтів на спробі незаконного перетину кордону

За даними ДПСУ, чоловіки прямували до Угорщини і намагалися перетнути український кордон в обхід КПП.

"Наміри донеччан викрили оперативники Мукачівського прикордонного загону. Інформацію було надано військовослужбовцям відділу "Лужанка", ті одразу висунулись у вказаному напрямку та застосувавши безпілотник, виявили осіб, які рухались у бік держрубежу", — зазначили в прикордонній службі.

Згодом прикордонникам вдалося затримати ще двох порушників, які родом з Рівненщини. Вони, як і ухилянти з Донеччини потрапили під "приціл" співробітників відділу "Лужанка" і були затримані.

За фактом спроби незаконного перетину кордону щодо фігурантів розпочато адмінправопорушення.

Затримані на кордоні ухилянти
Затримані на кордоні ухилянти. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на Буковині затримали ухилянтів та водія, який намагався провезти порушників в об'їзд пунктів пропуску. Зазначається, що місцевий таксист відвозив двох чоловіків, які заплатили по дві тисячі євро за нелегальний перетин кордону.

Додамо, прикордонники у Роздільнянському районі Одеської області затримали пʼятьох порушників кордону. Чоловіки призовного віку намагалися втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації. 

війна
кордон
Україна
прикордонники
Закарпаття
ухилянти
ДПСУ

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