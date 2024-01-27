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На Закарпатье пограничники разоблачили уклонистов, пытавшихся покинуть страну

27 января 2024 15:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Закарпатье пограничники разоблачили уклонистов, пытавшихся покинуть страну
Задержанные на границе уклонисты. Фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Пограничники Мукачевского отряда разоблачили четырех уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу. Четверо дончан и двое жителей Ровенщины хотели в обход пунктов пропуска добраться до соседней Венгрии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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По данным ГПСУ, мужчины направлялись в Венгрию и пытались пересечь украинскую границу в обход КПП.

"Намерения дончан разоблачили оперативники Мукачевского пограничного отряда. Информация была предоставлена военнослужащим отдела "Лужанка", те сразу выдвинулись в указанном направлении и, применив беспилотник, обнаружили лица, которые двигались в сторону госграницы", — отметили в пограничной службе.

Впоследствии пограничникам удалось задержать еще двух нарушителей, которые родом из Ровенской области. Они, как и уклонисты из Донетчины, попали под "прицел" сотрудников отдела "Лужанка" и были задержаны.

По факту попытки незаконного пересечения границы в отношении фигурантов начато админпроизводтво.

Задержанные на границе уклоняющие
Задержанные на границе уклонисты. Фото: ГПСУ

Напомним, на Буковине задержали уклонистов и водителя, пытавшегося провезти нарушителей в объезд пунктов пропуска. Отмечается, что местный таксист отвозил двух мужчин, заплативших по две тысячи евро за нелегальное пересечение границы.

Добавим, пограничники в Раздельнянском районе Одесской области задержали пятерых нарушителей границы. Мужчины призывного возраста пытались бежать в Молдову во избежание мобилизации.

война
граница
Украина
пограничники
Закарпатье
уклонисты
ГПСУ

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