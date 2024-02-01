Дорогие авто и недвижимость — какие партии депутатов обогатились во время войны

Верховная Рада Украины. Фото: wikipedia

Вчера, 31 января, истек срок для подачи деклараций государственными служащими за 2021 и 2022 годы. В частности, речь идет также о народных депутатах. Каждый третий из них за 2022 год приобрел новый автомобиль или недвижимость. Больше всего обогатились ценными активами представители "Слуги народа" и бизнес-группы "Доверие".

Об этом сообщает "Экономическая правда".

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Дорогие покупки депутатов во время войны

СМИ проанализировало декларации нардепов на предмет покупки, приобретения в собственность или пользования лично, или близкими родственниками новых автомобилей и недвижимости. Анализ был проведен только за 2022 год, ведь за прошлый год отчеты обнародовали только единицы.

В первый год полномасштабной войны депутаты задекларировали 134 новых автомобиля, кроме 304, которые они имели раньше. Новое транспортное средство приобрели 109 народных избранников. У четверти сотни депутатов машин нет или не подали деклараций.

Авто в "военных" декларациях депутатов. Фото: "Экономическая правда"

В основном нардепы покупают авто марок Mercedes (19) и Lexus (11).

Недвижимость во время войны

У народных избранников появилось 260 новых объектов в дополнение к почти тысяче приобретенных к полномасштабной войне. Речь идет о квартирах, домах и земельных участках. Согласно анализу каждый третий депутат приобрел новую недвижимость.

"Из расчета на одного члена фракции наибольшая доля новых активов — автомобилей и объектов недвижимости — у народных депутатов из бизнес-группы "Доверие" и правящей партии "Слуга народа", — говорится в материале.

В анализе говорится, что о покупке не всегда идет речь, особенно если это часто арендуемое жилье. Получение имущества в пользование приобрело большую популярность, чем до 24 февраля 2022 года, свидетельствует анализ около 1,5 тыс. активов, которые народные депутаты приобрели с сентября 2019 года.

СМИ разделило имущество на две группы:

появилось оно к февралю 2022 года;

появилось после начала полномасштабного вторжения в РФ.

Раньше авто в 58% были в собственности, а после полномасштабного вторжения оккупантов — в 45%.

Из почти тысячи объектов недвижимости к февралю 2022 года в собственности было 59%, теперь — 45%.

Журналисты отметили, что большинство имущества, которое декларируют депутаты, находится у них в аренде или "другом праве пользования". Относительно недвижимости последний термин может означать сервитут, а относительно транспорта — пользование авто близких или друзей.

"Как известно, властная фракция "Слуга народа", воспользовавшись войной, спрятала публикацию деклараций и согласилась их открыть для публики только под давлением МВФ. Каждый депутат, очевидно, думал, что аренда не будет выглядеть так позорно, как покупка. В каждом отдельном случае так и было бы. Общая же картина выглядит иначе", — говорится в материале.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал декларацию об имуществе и доходах за 2023 год. Стало известно, что в прошлом году его доход составил более 5,5 млн грн.

Также мы писали, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким стал широко известен после культового изречения: "Добрый вечер, мы из Украины!". Так, стала известна его декларация.