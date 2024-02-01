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Дорогі авто та нерухомість — які партії депутатів збагатилися під час війни

1 лютого 2024 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дорогі авто та нерухомість — які партії депутатів збагатилися під час війни
Верховна Рада України. Фото: wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 31 січня, сплив термін для подання декларацій державними службовцями за 2021-й та 2022-й роки. Зокрема, йдеться також про народних депутатів. Кожен третій з них за 2022 рік придбав новий автомобіль або нерухомість. Найбільше збагатилися цінними активами представники "Слуги народу" та бізнес-групи "Довіра".

Про це повідомляє "Економічна правда".

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ЗМІ проаналізувало декларації нардепів на предмет купівлі, набуття у власність чи користування особисто або близькими родичами нових автомобілів і нерухомості. Аналіз було проведено лише за 2022 рік, адже за минулий рік звіти оприлюднили лише одиниці.

У перший рік повномасштабної війни депутати задекларували 134 нові автомобілі, крім 304-х, які вони мали раніше. Новий транспортний засіб набули 109 народних обранців. Чверть сотні депутатів машин не мають або не подали декларацій.

Авто у "воєнних" деклараціях депутатів
Авто у "воєнних" деклараціях депутатів. Фото: "Економічна правда"

Здебільшого нардепи купують авто марок Mercedes (19) та Lexus (11).

Нерухомість під час війни

У народних обранців з'явилося 260 нових об’єктів на додачу до майже тисячі набутих до повномасштабної війни. Йдеться про квартири, будинки і земельні ділянки. Згідно з аналізом, кожен третій депутат придбав нову нерухомість.

"З розрахунку на одного члена фракції найбільша частка нових активів — автомобілів та обʼєктів нерухомості — у народних депутатів з бізнес-групи "Довіра" і владної партії "Слуга народу", — йдеться у матеріалі.

В аналізі йдеться, що про купівлю не завжди йдеться, особливо якщо це житло, яке часто орендують. Отримання майна в користування набуло неабиякої популярності, ніж до 24 лютого 2022 року, свідчить аналіз близько 1,5 тис. активів, які народні депутати набули з вересня 2019 року.

ЗМІ розділило майно на дві групи: 

  • з’явилося воно до лютого 2022 року;
  • з'явилося після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше авто в 58% були у власності, а після повномасштабного вторгнення окупантів — в 45%.

З майже тисячі об'єктів нерухомості до лютого 2022 року у власності були 59%, тепер — 45%.

Журналісти зазначили, що більшість майна, яке декларують депутати, перебуває в них в оренді або "іншому праві користування". Щодо нерухомості останній термін може означати сервітут, а щодо транспорту — користування авто близьких або друзів.

"Як відомо, владна фракція "Слуга народу", скориставшись війною, сховала публікацію декларацій і зголосилася їх відкрити для публіки лише під тиском МВФ. Кожен депутат, очевидно, думав, що оренда не буде виглядати так ганебно, як купівля. У кожному окремому випадку так і було б. Загальна ж картина виглядає інакше", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік. Стало відомо, що минулого року його дохід становив понад 5,5 млн грн.

Також ми писали, що очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім став широко відомим після культового вислову: "Доброго вечора, ми з України!". Так, стала відома його декларація.

Верховна Рада
декларація
українці
нерухомість
Слуга народу
Україна
автомобіль
народні депутати

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