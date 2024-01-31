Помощь военная и экономическая — в Вашингтоне началась Украинская неделя адвокации

Украинская неделя в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Украинские защитники, возвращенные из России украинские дети, американские законодатели и члены Украинского кокуса, непоколебимо поддерживающие Украину, религиозные деятели, диаспора и народные депутаты проводят адвокацию помощи Украине в Вашингтоне. Главное, что стремятся распространить, это то, что Россия посягает на свободу, демократию и уничтожает украинскую нацию.

Детали с места событий рассказала журналистка Новини.LIVE из США Ульяна Бойчук.

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Свидетельство российских преступлений

Даяне 15 лет. Девушка родом из Херсона. Когда началась война и город был оккупирован, ее с братом незаконно вывезли в Россию. Там над девушкой издевались, а младшего брата за активность отправили в психбольницу.

"Мой младший брат был очень активен. Поэтому его отправили в психушку, потому что у них все активные дети — это проблема. Он рассказывал, что их там били, давали таблетки, делали уколы. Когда он вернулся, был очень напуган. Сейчас я здесь, в США, потому что хочу донести до мира ту боль, которую мы переживали, и надеюсь, что нас услышат", — говорит Даяна.

"Я мать пятерых детей, своего пятого ребенка я вынашивала в бомбоубежище. То зло, с которым сейчас столкнулась Украина, и его количество — невероятно. Мы должны использовать каждую возможность, чтобы говорить и распространять ту реальность, в которой мы оказались", – говорит украинская капеллан Екатерина Семенюк.

Украинская неделя в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Конгрессмен Майк Квигли вспоминает, как в начале полномасштабного вторжения посещал Бучу и видел массовые захоронения гражданских. Это был момент, когда Квигли вспомнил об обещании "никогда снова", которое потеряло смысл.

"Весь цивилизованный мир должен действовать сообща, чтобы остановить военные преступления и военную машину Путина", — сказал конгрессмен Майк Квигли.

Неделя адвокации Украины

Пятнадцатилетняя Даяна из Херсона, украинский капеллан Екатерина Семенюк и американские законодатели объединились сейчас для того, чтобы проводить адвокацию вопроса помощи Украины в Вашингтоне на Украинской неделе, которая продлится в столице Америки до 3 февраля.

Кульминацией события будет Украинский молитвенный завтрак, где разные религиозные организации, военные и гражданские пасторы объединились ради совместной молитвы за Украину.

"Мы будем действовать! Мы будем адвокатировать! Мы будем это все делать, самое главное — вместе с американским народом! Мы будем молиться о победе Украины, о благословении нашей земли и благословении Америки!" — так отметил начало Украинской недели в Вашингтоне его организатор, народный депутат Украины предыдущих созывов Павел Унгурян.

Народный депутат Украины Павел Унгурян. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Среди участников и украинские депутаты, у которых в рамках Украинской недели немало встреч в Конгрессе на всех уровнях.

"Америка — наш ключевой партнер, и мы откровенно говорим всем американцам на всех уровнях: без Америки мы можем проиграть эту войну. Нужно работать повсюду, потому что люди, принимающие решения в Капитолии, ориентируются на то, что им говорят избиратели, в церквях, за столами переговоров. И, соответственно, мы должны работать экономически, политически, религиозно", — говорит народный депутат Украины Александр Устинов.

"Для тех, кто пытается утверждать, что эта война длится слишком долго, мы должны делать то, что мы делали раньше, а именно оказывать поддержку, военную поддержку, гуманитарную и экономическую поддержку, которые нужны Украине. Мы должны прислать решительное сообщение военному преступнику президенту Путину о том, что мы крепко объединены с народом Украины. И мы не потерпим его открытой агрессии относительно народа Украины и народов свободолюбивых стран мира", — добавляет конгрессмен Джим Коста.

Конгрессвумен Марси Каптур уверена, что если бы пакет помощи Украине вынесли на голосование, он бы мгновенно был проголосован, однако есть блокирование этого процесса, что удивительно, ведь желание украинцев и американцев одно — победить.

Украинская неделя в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"В Украине сейчас свобода очень хрупкая. Мы знаем, что люди в Америке и люди в Украине имеют сейчас общее желание победы, чтобы восстановить свои границы, чтобы вытолкнуть Путина обратно в его собственную страну, поэтому свобода — действительно вызов. Мы должны помочь ей как стране. Есть законопроект, который мгновенно поддержит большинство, как только его вынесут на голосование. Однако он до сих пор не выносится, лидер республиканцев Джонсон отказывается вносить законопроект. Если бы была возможность как-то вынести законопроект самостоятельно, его бы мгновенно поддержали", — добавляет в комментарии Новини.LIVE конгрессвумен Каптур.

Сегодня сотни тысяч детей оказались заложниками этой войны в России и на оккупированных территориях. И сейчас важно, чтобы голос этих детей был услышан в мире.

"Если американцы не доверяют взрослым, рассказывающим эти истории, то услышьте детей, услышьте их истории. Эти дети — свидетели этих военных преступлений — сегодня в Америке свидетельствуют американцам, что было с ними, и это важно услышать! Эти дети являются голосами сотен тысяч детей, которые остаются сегодня там, и они хотят быть украинцами и оставаться украинцами, но россияне не дают им того и настраивают их против Украины. Эта война будет продолжаться до тех пор, пока хоть один ребенок будет в заложниках в России", — заключает Николай Кулеба, президент организации Save Ukraine, которая занимается возвращением похищенных украинских детей из России.

Напомним, Украинская неделя в Вашингтоне проводится в третий раз. Перед этим 18 лет подряд проводился Молитвенный завтрак.