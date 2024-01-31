Український тиждень у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Українські захисники, повернені з Росії українські діти, американські законодавці та члени Українського Кокусу, які непохитно підтримують Україну, релігійні діячі, діаспора та народні депутати проводять адвокацію допомоги України у Вашингтоні. Головне, що прагнуть поширити, — це те, що Росія посягає на свободу, демократію та знищує українську націю.

Деталі з місця подій розповіла журналістка Новини.LIVE зі США Уляна Бойчук.

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Даяні 15 років. Дівчина родом із Херсону. Коли розпочалась війна і місто було окуповане, її з братом незаконно вивезли до Росії. Там з дівчини знущались, а молодшого брата за активність відправили до психіатричної лікарні.

"Мій молодший брат був дуже активний. Через те його відправили до психлікарні, бо у них всі активні діти — то проблема. Він розповідав, що їх там били, давали таблетки, робили уколи. Коли він повернувся, був дуже наляканий. Зараз я тут, у США, бо хочу донести до світу той біль, який ми переживали, і надіюсь, що нас почують", — каже Даяна.

"Я мати п'ятьох дітей, свою п’яту дитину я виношувала у бомбосховищі. Те зло, з яким нині зіткнулася Україна і його кількість — неймовірна. Ми маємо використовувати кожну можливість, щоб говорити та поширювати ту реальність, у якій ми опинились", — каже українська капелан Катерина Семенюк.

Український тиждень у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Конгресмен Майк Квіґлі згадує, як на початку повномасштабного вторгнення відвідував Бучу та на власні очі бачив масові поховання цивільних. Це був момент, коли Квіґлі згадав про обіцянку "ніколи знову", яка втратила сенс.

"Весь цивілізований світ має діяти спільно, щоб зупинити військові злочини та військову машину Путіна. Mи повинні продемонструвати цю рішучість нашим союзникам і супротивникам, які визнають, що загрози стосуються не лише України, але й інших автократів, які прагнуть землі за межами своїх власних кордонів", — сказав конгресмен Майк Квіґлі.

Тиждень адвокації України

Пʼятнадцятирічна Даяна з Херсона, українська капелан Катерина Семенюк та американські законотворці об’єднались нині для того, щоб проводити адвокацію питання допомоги України у Вашингтоні на Українському Тижні, який триватиме у столиці Америки до 3 лютого.

Кульмінацією події буде Український Молитовний сніданок, де різні релігійні організації, військові та цивільні пастори об'єдналися заради спільної молитви за Україну.

"Ми будемо діяти! Ми будемо адвокатувати! Ми будемо це все робити, найголовніше — разом з американським народом! Ми будемо молитись про перемогу України, про благословення нашої землі і благословення Америки!" — так відзначив початок Українського тижня у Вашингтоні його організатор, народний депутат України попередніх скликань Павло Унгурян.

Народний депутат України Павло Унгурян. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Серед учасників і українські депутати, які у рамках Українського тижня мають чимало зустрічей у Конгресі на всіх рівнях.

"Америка наш ключовий партнер, і ми відверто говоримо всім американцям на всіх рівнях: без Америки ми можемо програти цю війну. Потрібно працювати всюди, бо люди, які приймають рішення у Капітолії орієнтуються на те, що їм говорять виборці, у церквах, за столами перемовин, і відповідно ми маємо працювати економічно, політично, релігійно", — каже народна депутатка України Олександра Устінова.

"Для тих, хто намагається стверджувати, що ця війна триває занадто довго, ми повинні робити те, що ми робили раніше, а саме надавати підтримку, військову підтримку, гуманітарну підтримку та економічну підтримку, які потрібні Україні. Ми повинні надіслати рішуче повідомлення військовому злочинцю президенту Путіну про те, що ми міцно об’єднані з народом України. І ми не потерпимо його відкритої агресії щодо народу України та народів волелюбних країн світу", — додає конгресмен Джим Коста.

Конгресвумен Марсі Каптур певна, що якби пакет допомоги Україні винесли на голосування, він би миттєво був проголосований, однак є блокування цього процесу, що дивно, адже бажання українців та американців одне — перемогти.

Український тиждень у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"В Україні нині свобода є дуже крихкою. Ми знаємо, що люли в Америці та люди в Україні мають нині спільне бажання перемоги, щоб відновити свої кордони, щоб відштовхнути Путіна назад у його власну країну, тому свобода справді є викликом. Ми повинні допомогти їй як країні. Є законопроєкт, який миттєво підтримає більшість, як тільки його винесуть на голосування. Однак, він досі не виноситься, лідер республіканців Джонсон відмовляється вносити законопроєкт. Якби була можливість якось винести законопроєкт самостійно, його б миттєво підтримали", — додає у коментарі Новини.LIVE конгресвумен Каптур.

Сьогодні сотні тисяч дітей опинились заручниками цієї війни в Росії на окупованих територіях. І нині важливо, щоб голос цих дітей був почутий у світі.

"Якщо американці не довіряють дорослим, які розповідають ці історії, то почуйте дітей, почуйте їх історії. Ці діти сьогодні — свідки цих воєнних злочинів — в Америці свідчать американцям, що було з ними, і це важливо почути! Ці діти є голосами сотней тисяч дітей, які залишаються сьогодні там, і вони хочуть бути українцями і залишатись українцями, але росіяни не дають їм того і налаштовують їх проти України. Ця війна триватиме допоки хоч одна дитина буде у заручниках в Росії", — підсумовує Микола Кулеба, президент організації "Save Ukraine", яка займається поверненням викрадених українських дітей з Росії.

Нагадаємо, Український тиждень у Вашингтоні проводиться втретє. Перед цим, 18 років поспіль, проводився Молитовний сніданок.