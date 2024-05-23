В украинские школы вернут один предмет — что известно
Верховная Рада Украины одобрила законопроект, предусматривающий введение общевойсковой подготовки в учебные программы школ. Этот курс будет включать военно-патриотическое воспитание.
Соответствующий законопроект был обнародован на сайте Верховной Рады.
Школьный предмет Защита Украины
Разработкой учебного курса займутся Министерство образования и науки совместно с Министерством обороны. Один из авторов инициативы Роман Гищук подчеркнул важность изучения курса "защита Украины" для всех школьников, сравнивая его с такими предметами как математика и украинский язык. Он также отметил, что основное внимание во время курса будет уделяться технологиям и развитию внутренней мотивации учащихся защищать свою страну.
Напомним, в Николаеве планируют отремонтировать подвалы лицея и обустроить там укрытие, чтобы участники образовательного процесса могли находиться в безопасности в случае тревоги.
Ранее департамент инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета заключил соглашение с ООО "Валдероуд" о капитальном ремонте школы №20 в Черновцах. Потратить на это планируют 42,46 млн грн.
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