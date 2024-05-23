До українських шкіл повернуть один предмет — що відомо
Верховна Рада України схвалила законопроєкт, який передбачає введення загальновійськової підготовки у навчальні програми шкіл. Цей курс буде включати військово-патріотичне виховання.
Відповідний законопроєкт був оприлюднений на сайті Верховної Ради.
Шкільний предмет Захист України
Розробкою навчального курсу розробкою займуться Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством оборони. Один з авторів ініціативи Роман Гищук підкреслив важливість вивчення курсу "захист України" для всіх школярів, порівнюючи його з такими предметами, як математика та українська мова. Він також зазначив, що основна увага під час курсу буде приділятися технологіям та розвитку внутрішньої мотивації учнів захищати свою країну.
Нагадаємо, у Миколаєві планують відремонтувати підвали ліцею та облаштувати там укриття, аби учасники освітнього процесу могли перебувати в безпеці у разі тривоги.
Раніше департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради уклав угоду з ТОВ "Валдероуд" про капітальний ремонт школи №20 у Чернівцях. Витратити на це планують 42,46 млн грн.
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