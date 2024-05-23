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До українських шкіл повернуть один предмет — що відомо

23 травня 2024 23:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
До українських шкіл повернуть один предмет — що відомо
Українські школярі на уроці захисту України. Фото: НУШ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Верховна Рада України схвалила законопроєкт, який передбачає введення загальновійськової підготовки у навчальні програми шкіл. Цей курс буде включати військово-патріотичне виховання.

Відповідний законопроєкт був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

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Розробкою навчального курсу розробкою займуться Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством оборони. Один з авторів ініціативи Роман Гищук підкреслив важливість вивчення курсу "захист України" для всіх школярів, порівнюючи його з такими предметами, як математика та українська мова. Він також зазначив, що основна увага під час курсу буде приділятися технологіям та розвитку внутрішньої мотивації учнів захищати свою країну.

Законопроєкт про курс Захист України у школах
Законопроєкт про шкільний курс Захист України. Фото: скриншот
Законопроєкт про курс Захист України у школах
Законопроєкт про шкільний курс Захист України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Миколаєві планують відремонтувати підвали ліцею та облаштувати там укриття, аби учасники освітнього процесу могли перебувати в безпеці у разі тривоги. 

Раніше департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради уклав угоду з ТОВ "Валдероуд" про капітальний ремонт школи №20 у Чернівцях. Витратити на це планують 42,46 млн грн.

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