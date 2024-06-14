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В Украину вернули тела 254 погибших военных

14 июня 2024 12:40
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Илья Рябинин
редактор
Украина вернула тела 254 павших военных — о ком идет речь
Грузовики с телами погибших пересекают границу. Фото: Координационный штаб
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В пятницу, 14 июня, в Украину вернули еще 254 тела павших бойцов ВСУ. Среди них есть защитники Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

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В Украину вернули тела погибших военных

В Координационном штабе заявили, что возврат состоялся при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

украина вернула тела погибших
Работники МККК у тел. Источник: Координационный штаб

Среди погибших:

  • 221 защитник из Донецкого направления;
  • 25 павших воинов на Запорожском направлении;
  • четверо погибших из Луганского направления;
  • четверо погибших воинов, тела которых были переданы из моргов на территории РФ.
погибшие ссу
Грузовики с телами пересекают границу. Источник: Координационный штаб

 

 

 

 

 

 

Теперь судмедэксперты и полицейские установят личности погибших, после чего тела защитников Украины передадут семьям для захоронения.

Напомним, ранее в ООН заявили, что в мае в Украине наблюдался значительный рост числа жертв среди гражданского населения в результате войны на 31%, что является самым высоким показателем почти за год.

Также мы сообщали, что российская вооруженная агрессия привела к тому, что более 14 млн человек или 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи, на что тоже обратили внимание в Организации объединенных наций.

Украина
Минреинтеграции
война в Украине
СБУ
погибшие
ВСУ
Красный Крест

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