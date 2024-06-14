Украина вернула тела 254 павших военных — о ком идет речь

В Украину вернули тела 254 погибших военных
В пятницу, 14 июня, в Украину вернули еще 254 тела павших бойцов ВСУ. Среди них есть защитники Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.
В Украину вернули тела погибших военных
В Координационном штабе заявили, что возврат состоялся при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
Среди погибших:
- 221 защитник из Донецкого направления;
- 25 павших воинов на Запорожском направлении;
- четверо погибших из Луганского направления;
- четверо погибших воинов, тела которых были переданы из моргов на территории РФ.
Теперь судмедэксперты и полицейские установят личности погибших, после чего тела защитников Украины передадут семьям для захоронения.
Напомним, ранее в ООН заявили, что в мае в Украине наблюдался значительный рост числа жертв среди гражданского населения в результате войны на 31%, что является самым высоким показателем почти за год.
Также мы сообщали, что российская вооруженная агрессия привела к тому, что более 14 млн человек или 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи, на что тоже обратили внимание в Организации объединенных наций.
Читайте Новини.LIVE!