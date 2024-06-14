Украина вернула тела 254 павших военных — о ком идет речь

Грузовики с телами погибших пересекают границу. Фото: Координационный штаб

В пятницу, 14 июня, в Украину вернули еще 254 тела павших бойцов ВСУ. Среди них есть защитники Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Читайте также:

В Украину вернули тела погибших военных

В Координационном штабе заявили, что возврат состоялся при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Работники МККК у тел. Источник: Координационный штаб

Среди погибших:

221 защитник из Донецкого направления;

25 павших воинов на Запорожском направлении;

четверо погибших из Луганского направления;

четверо погибших воинов, тела которых были переданы из моргов на территории РФ.

Грузовики с телами пересекают границу. Источник: Координационный штаб

Теперь судмедэксперты и полицейские установят личности погибших, после чего тела защитников Украины передадут семьям для захоронения.

Напомним, ранее в ООН заявили, что в мае в Украине наблюдался значительный рост числа жертв среди гражданского населения в результате войны на 31%, что является самым высоким показателем почти за год.

Также мы сообщали, что российская вооруженная агрессия привела к тому, что более 14 млн человек или 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи, на что тоже обратили внимание в Организации объединенных наций.