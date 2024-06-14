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До України повернули тіла 254 загиблих військових

14 червня 2024 12:40
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Ілля Рябінін
редактор
Україна повернула тіла 254 полеглих військових — про кого йдеться
Вантажівки з тілами загиблих перетинають кордон. Фото: Координаційний штаб
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У п'ятницю, 14 червня, до України повернули ще 254 тіла полеглих бійців ЗСУ. Серед них є оборонці Донецької та Луганської областей. 

Про це повідомляє Координаційний штаб з поводження з військовополоненими.

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В Координаційному штабі заявили, що повернення відбулося за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

україна повернула тіла загиблих зсу
Працівники МКЧХ біля тіл. Джерело: Координаційний штаб

Серед загиблих:

  • 221 захисник із Донецького напрямку;
  • 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку;
  • четверо загиблих із Луганського напрямку;
  • четверо полеглих воїнів, тіла яких передали з моргів на території РФ.
загиблі зсу
Вантажівки з тілами перетинають кордон. Джерело: Координаційний штаб

 

 

 

 

 

 

Тепер судмедексперти та поліцейські встановлять особи загиблих, після чого тіла захисників України передадуть родинам для поховання.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що у травні в Україні спостерігалося значне зростання числа жертв серед цивільного населення внаслідок війни на 31%, що є найвищим показником за майже рік.

Також ми повідомляли, що російська збройна агресія призвела до того, що понад 14 млн людей, або 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги, на що теж звернули увагу в Організації об'єднаних націй. 

Україна
Мінреінтеграції
війна в Україні
СБУ
загиблі
ЗСУ
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