В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы Ален Берсе

Ален Берсе на вокзале в Киеве. Фото: Посольство Швейцарии в Киеве

Бывший президент Швейцарии и кандидат на должность генсека Совета Европы Ален Берсе 20 февраля прибыл с визитом в Киев. Главная цель приезда — роль Совета Европы в поддержке Украины против российской агрессии.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в Киеве в соцсети Х.

Визит Ален Берсе в Киев 20 февраля

"Бывший президент Швейцарии и кандидат на должность генерального секретаря Совета Европы прибыл в Киев", — говорится в сообщении.

В посольстве рассказали, что главной целью визита является роль Совета Европы в поддержке Украины против агрессии России и обеспечении ответственности и справедливости.

Скриншот сообщения посольства Швейцарии в Киеве в Х

Напомним, последний раз Ален Берсе посетил Украину 25 ноября 2023 года. Тогда он еще занимал пост президента Швейцарии. В ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским лидеры обсудили вопросы гуманитарного разминирования, использования замороженных доходов из активов страны-агрессора и Формулу мира.

Добавим, в январе во время Экономического форума в Давосе Украина и Швейцария подписали совместное коммюнике по безопасности.