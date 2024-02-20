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В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы Ален Берсе

20 февраля 2024 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы Ален Берсе
Ален Берсе на вокзале в Киеве. Фото: Посольство Швейцарии в Киеве
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший президент Швейцарии и кандидат на должность генсека Совета Европы Ален Берсе 20 февраля прибыл с визитом в Киев. Главная цель приезда — роль Совета Европы в поддержке Украины против российской агрессии.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в Киеве в соцсети Х.

Визит Ален Берсе в Киев 20 февраля

"Бывший президент Швейцарии и кандидат на должность генерального секретаря Совета Европы прибыл в Киев", — говорится в сообщении.

В посольстве рассказали, что главной целью визита является роль Совета Европы в поддержке Украины против агрессии России и обеспечении ответственности и справедливости.

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Скриншот сообщения посольства Швейцарии в Киеве в Х

Напомним, последний раз Ален Берсе посетил Украину 25 ноября 2023 года. Тогда он еще занимал пост президента Швейцарии. В ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским лидеры обсудили вопросы гуманитарного разминирования, использования замороженных доходов из активов страны-агрессора и Формулу мира.

Добавим, в январе во время Экономического форума в Давосе Украина и Швейцария подписали совместное коммюнике по безопасности.

Киев
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Рада Европы

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