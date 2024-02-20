До Києва прибув кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе
Колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе 20 лютого прибув з візитом до Києва. Головна мета приїзду — роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії.
Про це повідомила пресслужба посольства Швейцарії в Києві в соцмережі Х.
Візит Ален Берсе до Києва 20 лютого
"Колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи прибув до Києва", — йдеться у повідомленні.
У посольстві розповіли, що головна мета візиту — роль Ради Європи у підтримці України проти агресії Росії та забезпеченні відповідальності та справедливості.
Нагадаємо, востаннє Ален Берсе відвідав Україну 25 листопада 2023 року. Тоді він ще обіймав посаду президента Швейцарії. Під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським лідери обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресора та Формулу миру.
Додамо, у січні під час Економічного форуму в Давосі Україна та Швейцарія підписали спільне комюніке щодо безпеки.
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