До Києва прибув кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе

Ален Берсе на вокзалі в Києві. Фото: Посольство Швейцарії в Києві

Колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе 20 лютого прибув з візитом до Києва. Головна мета приїзду — роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії.

Про це повідомила пресслужба посольства Швейцарії в Києві в соцмережі Х.

Візит Ален Берсе до Києва 20 лютого

"Колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи прибув до Києва", — йдеться у повідомленні.

У посольстві розповіли, що головна мета візиту — роль Ради Європи у підтримці України проти агресії Росії та забезпеченні відповідальності та справедливості.

Скриншот допису посольства Швейцарії в Києві в Х

Нагадаємо, востаннє Ален Берсе відвідав Україну 25 листопада 2023 року. Тоді він ще обіймав посаду президента Швейцарії. Під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським лідери обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресора та Формулу миру.

Додамо, у січні під час Економічного форуму в Давосі Україна та Швейцарія підписали спільне комюніке щодо безпеки.