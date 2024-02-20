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До Києва прибув кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе

20 лютого 2024 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
До Києва прибув кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе
Ален Берсе на вокзалі в Києві. Фото: Посольство Швейцарії в Києві
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе 20 лютого прибув з візитом до Києва. Головна мета приїзду — роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії.

Про це повідомила пресслужба посольства Швейцарії в Києві в соцмережі Х. 

Візит Ален Берсе до Києва 20 лютого

"Колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи прибув до Києва", — йдеться у повідомленні.

У посольстві розповіли, що головна мета візиту — роль Ради Європи у підтримці України проти агресії Росії та забезпеченні відповідальності та справедливості. 

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Скриншот допису посольства Швейцарії в Києві в Х

Нагадаємо, востаннє Ален Берсе відвідав Україну 25 листопада 2023 року. Тоді він ще обіймав посаду президента Швейцарії. Під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським лідери обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресора та Формулу миру.

Додамо, у січні під час Економічного форуму в Давосі Україна та Швейцарія підписали спільне комюніке щодо безпеки. 

Київ
переговори
Швейцарія
політики
Рада Європи

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