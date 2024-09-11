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В Киев на саммит Крымской платформы прибыли глава Сената Чехии и премьер Латвии

11 сентября 2024 10:16
Катерина Османская - Редактор
Эвика Силиня и Милош Выстрчил 11 сентября прибыли в Киев на саммит Крымской платформы
Глава Сената Чехии Милош Выстрчил в Киеве. Фото: Miloš Vystrčil/X
Катерина Османская - Редактор

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил в среду, 11 сентября, прибыли в Киев. Они примут участие в саммите Крымской платформы.

Об этом они сообщили в своих соцсетях.

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"Утро в Киеве. Латвия будет вместе с украинским народом до его победы и всегда будет поддерживать Украину на пути в Европейский Союз и НАТО! Слава Украине!" — написала Силиня в Х.

В то же время Милош Выстрчил отметил, что он приехал в Киев на саммит Крымской платформы, поскольку "аннексия Крыма не может быть аналогом нашего Мюнхена "о нас без нас".

Он также отметил, что события после оккупации Крыма "показывают, что если нашей поддержки будет недостаточно, Россия не остановится".

Также ранее стало известно, что в украинскую столицу прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

"Только что прибыл в Киев. Рад вернуться и встретиться с моим дорогим другом Владимиром Зеленским в знак солидарности с Украиной", — написал Науседа.

Он подчеркнул, что военная и экономическая помощь союзников Украины играют для нее решающее значение для защиты своей территориальной целостности.

Что известно о Крымской платформе

Крымская платформа — инициированный Украиной международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова, укреплению европейской и глобальной безопасности.

Деятельность Платформы официально начата на учредительном Саммите в Киеве 23 августа 2021 года.

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