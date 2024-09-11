Эвика Силиня и Милош Выстрчил 11 сентября прибыли в Киев на саммит Крымской платформы

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил в Киеве. Фото: Miloš Vystrčil/X

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил в среду, 11 сентября, прибыли в Киев. Они примут участие в саммите Крымской платформы.

Об этом они сообщили в своих соцсетях.

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"Утро в Киеве. Латвия будет вместе с украинским народом до его победы и всегда будет поддерживать Украину на пути в Европейский Союз и НАТО! Слава Украине!" — написала Силиня в Х.

Rīts Kijivá. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!



Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом до его победы и всегда будет поддерживать Украину на пути в Европейский Союз и НАТО! Слава Украине! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024

В то же время Милош Выстрчил отметил, что он приехал в Киев на саммит Крымской платформы, поскольку "аннексия Крыма не может быть аналогом нашего Мюнхена "о нас без нас".

Дошел до Киивиа на summit Krymské platformy. 🇺🇦 V auguste 2021 som на inauguračном summitu platformy сказал, что anexe Krymu не может быть obdobou нашего mnichovského „o nás bez nás“. Заstupовал som тогда ČR и подчеркнул, что мы должны быть поставлены на Ukrajiну. Развитие anexe… pic.twitter.com/AYh4xkwVDp — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) September 11, 2024

Он также отметил, что события после оккупации Крыма "показывают, что если нашей поддержки будет недостаточно, Россия не остановится".

Также ранее стало известно, что в украинскую столицу прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

Переехал в Киев. Добро пожаловать и пожертвовать своим друзьям @ZelenskyyUa in solidarity with Ukraine.



Брызгиня политическая и экономическая поддержка для 🇺🇦 является строгой для того, чтобы соответствовать своей противоречивости и territorial integrity. pic.twitter.com/G0Ajwo4bBv — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2024

"Только что прибыл в Киев. Рад вернуться и встретиться с моим дорогим другом Владимиром Зеленским в знак солидарности с Украиной", — написал Науседа.

Он подчеркнул, что военная и экономическая помощь союзников Украины играют для нее решающее значение для защиты своей территориальной целостности.

Что известно о Крымской платформе

Крымская платформа — инициированный Украиной международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова, укреплению европейской и глобальной безопасности.

Деятельность Платформы официально начата на учредительном Саммите в Киеве 23 августа 2021 года.