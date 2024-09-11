Евіка Сіліня та Мілош Вистрчил 11 вересня прибули до Києва на саміт Кримської платформи

Голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил у Києві. Фото: Miloš Vystrčil/X

Прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня та глава Сенату Чехії Мілош Вистрчил у середу, 11 вересня, прибули до Києва. Вони візьмуть участь у саміті Кримської платформи.

Про це вони повідомили у своїх соцмережах

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"Ранок у Києві. Латвія буде разом з українським народом до його перемоги й завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу і НАТО! Слава Україні!" — написала Сіліня в Х.

Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!



Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024

Водночас Мілош Вистрчил зазначив, що він приїхав до Києва на саміт Кримської платформи, оскільки "анексія Криму не може бути аналогом нашого Мюнхена "про нас без нас".

Dorazil jsem do Kyjeva na summit Krymské platformy. 🇺🇦 V srpnu 2021 jsem na inauguračním summitu platformy řekl, že anexe Krymu nemůže být obdobou našeho mnichovského „o nás bez nás“. Zastupoval jsem tehdy ČR a zdůraznil jsem, že se za Ukrajinu musíme postavit. Vývoj od anexe… pic.twitter.com/AYh4xkwVDp — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) September 11, 2024

Він також зазначив, що події після окупації Криму "показують, що якщо нашої підтримки буде недостатньо, Росія не зупиниться".

Також раніше стало відомо, що до української столиці прибув президент Литви Гітанас Науседа.

Just arrived in Kyiv. Good to return and meet my dear friend @ZelenskyyUa in solidarity with Ukraine.



Bringing military and economic support for 🇺🇦 is crucial to defend its sovereignity and territorial integrity. pic.twitter.com/G0Ajwo4bBv — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2024

"Щойно прибув до Києва. Радий повернутися і зустрітися з моїм дорогим другом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною", — написав Науседа.

Він наголосив, що військова та економічна допомога союзників України відіграють для неї вирішальне значення для захисту своєї територіальної цілісності.

Що відомо про Кримську платформу

Кримська платформа — ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.

Діяльність Платформи офіційно започаткована на установчому Саміті в Києві 23 серпня 2021 року.