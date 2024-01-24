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Для пленных оккупантов — Правительство выделило ₴34 миллионы на ремонт лагеря

24 января 2024 06:45
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Для пленных оккупантов — Правительство выделило ₴34 миллионы на ремонт лагеря
Российские военнопленные в лагере. Фото: Укринформ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Кабмин Украины выделил Министерству юстиции 34 млн грн из резервного фонда на ремонт одного из лагерей для содержания российских пленных.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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"На период военного положения расходы по осуществлению мер, связанных с содержанием военнопленных, могут осуществляться за счет средств резервного фонда госбюджета. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 января 2024 года. Также этим же решением Кабинет Министров выделил из резервного фонда Министерству юстиции 34,05 млн грн на ремонт одного из лагерей для содержания пленных россиян", — говорится в сообщении.

На выделенные правительством средства будут отремонтированы и оборудованы здания и инженерные коммуникации.

Это увеличит возможности Украины по содержанию военнопленных в соответствии с международными нормами и отечественным законодательством — как подписант Женевской конвенции об обращении с военнопленными Украина неукоснительно соблюдает соответствующие нормы международного права.

В правительстве напомнили, что в апреле 2022 года был утвержден Порядок содержания военнопленных, подробно регламентирующий условия их содержания, питания, материально-бытовое обеспечение и т.д.

Напомним, Кабинет Министров Украины предоставил Министерству обороны дополнительные 657 миллионов гривен для обеспечения нужд военных. Эти средства правительство выделило из резервного фонда госбюджета на срочные нужды боевых бригад.

Ранее Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета 792 млн. гривен на укрепление обороноспособности. Речь идет о дополнительном финансировании военных подразделений.

Кабинет министров
деньги
пленные
война в Украине

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