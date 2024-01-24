Для полонених окупантів — Уряд виділив ₴34 мільйони на ремонт табору

Російські військовополонені у таборі. Фото: Укрінформ

Кабмін України виділив Міністерству юстиції 34 млн грн з резервного фонду на ремонт одного з таборів для утримання російських полонених.

Про це інформує Урядовий портал.

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"На період воєнного стану витрати на здійснення заходів, пов’язаних із триманням військовополонених, можуть здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 23 січня 2024 року. Також цим же рішенням Кабінет Міністрів виділив з резервного фонду Міністерству юстиції 34,05 млн грн на ремонт одного з таборів для утримання полонених росіян", - йдеться в повідомленні.

На виділені урядом кошти будуть відремонтовані та відповідним чином обладнані будівлі й інженерні комунікації.

Це збільшить спроможності України з утримання військовополонених відповідно до міжнародних норм та вітчизняного законодавства — як підписант Женевської конвенції про поводження з військовополоненими Україна неухильно дотримується відповідних норм міжнародного права.

В уряді нагадали, що у квітні 2022 року було затверджено Порядок тримання військовополонених, який детально регламентує умови їх тримання, харчування, матеріально-побутове забезпечення тощо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України надав Міністерству оборони додаткові 657 мільйонів гривень для забезпечення потреб військових. Ці кошти уряд виділив з резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад.

Раніше Кабмін виділив з резервного фонду державного бюджету 792 млн гривень на зміцнення обороноздатності. Ідеться про додаткове фінансування військових підрозділів.