Недорогие детские лагеря в Украине — где можно безопасно отдохнуть на каникулах в 2024 году

Детский лагерь в Киеве. Фото: УНІАН

В Украине существуют безопасные и недорогие лагеря, где дети могут отдохнуть на каникулах. Эти лагеря предлагают разнообразные активности и приложения, обеспечивая комфорт и безопасность для всех участников. Родители могут быть уверены, что их дети получат незабываемые впечатления по разумной цене.

Новини.LIVE узнали, в каких летних лагерях можно отдохнуть детям на каникулах и сколько это стоит.

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Кременица

Этот летний лагерь для детей от 8 до 17 лет и 18 лет и старше расположен на туристической базе "Кременица" в Вижнице Черновицкой области на берегу горной реки Черемош. Концепция лагеря объединяет обучение, интеллектуальное развитие, активный отдых и оздоровление. Дети смогут насладиться вечерними кострами, плаванием в бассейне, походами в лес и сплавом по горной реке.

Цена: от 8 800 грн за человека и зависит от дат заезда и возраста ребенка (подростка).

Сколько стоят путевки в "Кременицу". Фото: скриншот

TutorCamp

Этот англоязычный летний лагерь для детей от 10 до 16 лет расположен в частном доме в городе Трускавец Львовской области. Здесь дети могут улучшить свои знания английского, оздоровиться и даже пройти профилактический курс лечебной минеральной воды "Нафтуся". В лагере TutorCamp взаимодействие происходит на принципах взаимоуважения, где учатся формулировать и отстаивать свое мнение на английском языке.

Цена: от 9 000 грн за человека и зависит от дат заезда и возраста ребенка.

Отбор желающих проводится на основе задания и собеседования, поскольку для пребывания в лагере необходим по меньшей мере начальный уровень знания английского языка и желание ребенка приобретать новый опыт и знания.

ART CAMP. BAKOTA

Этот семидневный творческий летний лагерь для детей от 8 до 15 лет расположен в с. Колодиевка на границе Хмельницкой и Черновицкой областей, в 35 км от Каменец-Подольского.

Лагерь оборудован на базе парк-отеля "Теремки" в Национальном природном парке Подольские Товтры, где растительный и животный мир, остатки монастырей на скалистых берегах Днестра и археологические памятники подвержены бережной охране.

В программе лагерной смены предусмотрены разнообразные квесты, спортивно-развлекательные мероприятия, отдых на пляже или у бассейна, интересные мастер-классы, интеллектуальные игры, дискотеки, экскурсии и прогулка на теплоходе по Днестру.

Цена: от 10 850 грн за человека и зависит от дат заезда.

Цены на путевки в лагерь ART CAMP. BAKOTA. Источник: скриншот

Вандер

Этот семидневный детско-юношеский летний лагерь для лиц от 7 до 17 лет расположен в пгт Ворохта Ивано-Франковской области рядом с рекой Прут.

Участники лагеря будут проживать в удобном отеле, вкусное питание и возможность участвовать во множестве интересных развлечений, таких как походы, игры, купание в бассейне, вечера у костра и т.д.

Цена: от 11 200 грн за человека и зависит от дат заезда.

Что входит в стоимость путевки в лагерь "Вандер". Источник: скриншот

Трахтемировская сечь

Этот летний лагерь на природе для детей от 10 до 17 лет предлагает незабываемое проживание в палатках в селе Трахтемиров Черкасского района Черкасской области. Село принадлежит к Бобрицкой сельской общине и расположено в самом сердце Приднепровья.

Трахтемиров — бывшая столица гетманов и бывшая казацкая резиденция, возле которой расположен региональный ландшафтный парк. Для участников лагеря предусмотрены увлекательные приключения, такие как пешие путешествия, интересные рассказы об истории казацкого края, стрельба из лука и винтовок, ориентировка на местности, разведение костра и даже обучение по приготовлению борща.

Цена: 11 900 грн за человека (действует программа лояльности).

Входящий в программу лагеря. Источник: скриншот

OXYCAMP

Этот семидневный летний лагерь для детей от 8 до 16 лет расположен на базе отдыха MONTANA в с. Нижняя Рожанка Славской ОТГ Львовской области.

В OXYCAMP работают волонтеры из Украины, Польши, Германии, Великобритании, США и других стран. Каждый новый сезон разрабатывается уникальная программа, которая учитывает новейшие тренды и интересы детей.

Цены: от 12 000 грн за человека и зависит от дат заезда.

Белые волки

Этот шестидневный летний лагерь для ребят в возрасте от 12 до 16 лет — палаточный лагерь с полевой кухней и четким расписанием дня. Ознакомиться с программой можно по ссылке.

Локации лагеря расположены в живописных Карпатах — в национальном парке "Сколевские Бескиды" на притоках реки Опир во Львовской области.

Для того чтобы приобщиться к такому "дикому" отдыху, не нужен предыдущий опыт или специфические навыки — только желание и психологическая готовность ребенка к активному времяпрепровождению на природе.

Цена: 11 500 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство расширило список категорий детей, которые могут получить бесплатные путевки в Международный детский центр (МДЦ) "Артек". Это стало возможным благодаря изменениям в Порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для организации оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Мы также писали, что Одесская область готовится к летнему оздоровлению и отдыху детей. Всего в регионе планируется открытие 211 пришкольных лагерей, из них 158 — с организацией питания.