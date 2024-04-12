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Безкоштовні путівки у дитячі табори України — хто може отримати

12 квітня 2024 17:00
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Ірина Шпак
редактор
В Україні можна отримати безкоштовні путівки у дитячий табір — хто має право
Діти під час відкриття Міжнародного дитячого центру "Артек" в Пущі-Водиці. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд розширив перелік категорій дітей, які можуть отримати безкоштовні путівки до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) "Артек". Це стало можливим завдяки змінам у Порядку використання коштів, що передбачені у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Про те, хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячий табір у 2024 році, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Відтепер отримати безоплатні путівки для оздоровлення до "Артеку" можуть отримати:

  • Діти учасників бойових дій, зокрема й добровольців;
  • Діти загиблих (померлих) Захисників та Захисниць;
  • Діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи та отримують допомогу на проживання ВПО.

У повідомленні також сказали, що половина виділених путівок до МДЦ "Артек" передбачені для дітей, які живуть на території активних бойових дій.

Безкоштовні путівки у дитячі табори також у 2024 році також надаватимуть:

  • Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • Рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї чи дитячому будинку сімейного типу;
  • Дітям із малозабезпечених сімей;
  • Дітям, один із батьків яких загинув, зник безвісти або помер від поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманого в зоні проведення АТО, здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі й стримування російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, зоні бойових дій.

"Такі зміни сприятимуть, зокрема, можливості оздоровити більшу кількість внутрішньо переміщених дітей", — додали у Мінреінтеграції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, під час сесії Харківської обласної ради 10 квітня, були затверджені важливі соціальні ініціативи щодо підтримки сімей загиблих воїнів та осіб, які були позбавлені волі через агресію РФ. Також обговорили виплати для дітей військових.

Ми також писали, що в Україні стрімко скорочується народжуваність. За даними Мінсоцполітики — торік в нашій державі народилось трохи менше 190 тисяч малюків. Для порівняння: у 2022 році на світ з'явилися майже 207 тисяч малюків, а роком раніше — понад 273 тисяч українців. 

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