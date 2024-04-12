В Украине можно получить бесплатные путевки в детский лагерь — кто имеет право

Дети на открытии Международного детского центра "Артек" в Пуще-Водице. Фото: УНІАН

Правительство расширило список категорий детей, которые могут получить бесплатные путевки в Международный детский центр (МДЦ) "Артек". Это стало возможным благодаря изменениям в Порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для организации оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

О том, кто сможет получить бесплатные путевки в детский лагерь в 2024 году, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

Теперь получить бесплатные путевки для оздоровления в "Артек" могут получить:

Дети участников боевых действий, в том числе добровольцев;

Дети погибших (умерших) Защитников и Защитниц;

Дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица и получающие пособие на жительство ВПЛ.

В сообщении также сказали, что половина выделенных путевок в МДЦ "Артек" предусмотрена для детей, живущих на территории активных боевых действий.

Бесплатные путевки в детские лагеря в 2024 году также будут предоставлять:

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

Родным детям родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одной приемной семье или детском доме семейного типа;

Детям из малообеспеченных семей;

Детям, один из родителей которых погиб, пропал без вести или умер от ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного в зоне проведения АТО, осуществления мер национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, зоне боевых действий.

"Такие изменения будут способствовать, в частности, возможности оздоровить большее количество внутренне перемещенных детей", — добавили в Минреинтеграции.

Что еще стоит знать

Напомним, во время сессии Харьковского областного совета 10 апреля были утверждены важные социальные инициативы по поддержке семей погибших воинов и лиц, лишенных свободы из-за агрессии РФ. Также обсудили выплаты для детей военных.

Мы также писали, что в Украине стремительно сокращается рождаемость. По данным Минсоцполитики, в прошлом году в нашем государстве родилось чуть меньше 190 тысяч малышей. Для сравнения: в 2022 году на свет появилось почти 207 тысяч малышей, а годом ранее — более 273 тысяч украинцев.