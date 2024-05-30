Недорогі дитячі табори в Україні — де можна безпечно відпочити на канікулах у 2024 році

Дитячий табір у Київській області. Фото: УНІАН

В Україні існують безпечні та недорогі табори, де діти можуть чудово відпочити на канікулах. Ці табори пропонують різноманітні активності та програми, забезпечуючи комфорт і безпеку для всіх учасників. Батьки можуть бути впевнені, що їхні діти отримають незабутні враження за розумну ціну.

Новини.LIVE дізналися, у яких літніх таборах можна відпочити дітям на канікулах і скільки це коштує.

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Кремениця

Цей літній табір для дітей від 8 до 17 років та осіб 18 років і старше розташований на туристичній базі "Кремениця" у Вижниці Чернівецької області на березі гірської річки Черемош. Концепція табору поєднує навчання, інтелектуальний розвиток, активний відпочинок та оздоровлення. Діти зможуть насолодитися вечірніми вогнищами, плаванням у басейні, походами в ліс та сплавом по гірській річці.

Ціна: від 8 800 грн за особу й залежить від дат заїзду та віку дитини (підлітка).

Скільки коштують путівки в Кременицю. Фото: скриншот

TutorCamp

Цей англомовний літній табір для дітей від 10 до 16 років розташований у приватній садибі в місті Трускавець Львівської області. Тут діти можуть покращити свої знання англійської мови, оздоровитися та навіть пройти профілактичний курс лікувальної мінеральної води "Нафтуся". У таборі TutorCamp взаємодія відбувається на принципах взаємоповаги, де діти вчаться формулювати та відстоювати свою думку англійською мовою.

Ціна: від 9 000 грн за особу й залежить від дат заїзду та віку дитини.

Відбір охочих проводиться на основі завдання та співбесіди, оскільки для перебування у таборі необхідний щонайменше початковий рівень знання англійської мови та бажання дитини здобувати новий досвід і знання.

ART CAMP. BAKOTA

Цей семиденний творчий літній табір для дітей від 8 до 15 років розташований у с. Колодіївка на межі Хмельницької та Чернівецької областей, за 35 км від Кам'янця-Подільського.

Табір обладнано на базі парк-готелю "Теремки" в Національному природному парку Подільські Товтри, де рослинний і тваринний світ, залишки монастирів на скелястих берегах Дністра та археологічні пам'ятки піддані дбайливій охороні.

У програмі табірної зміни передбачені різноманітні квести, спортивно-розважальні заходи, відпочинок на пляжі або біля басейну, цікаві майстер-класи, інтелектуальні ігри, дискотеки, екскурсії та прогулянка на теплоході по Дністру.

Ціна: від 10 850 грн за особу й залежить від дат заїзду.

Ціни на путівки в табір ART CAMP. BAKOTA. Джерело: скриншот

Вандер

Цей семиденний дитячо-юнацький літній табір для осіб віком від 7 до 17 років розташований у смт. Ворохта Івано-Франківської області поруч з річкою Прут.

Учасники табору проживатимуть у зручному готелі, матимуть смачне харчування та можливість брати участь у безлічі цікавих розваг, таких як походи, ігри, купання в басейні, вечори біля ватри тощо.

Ціна: від 11 200 грн за особу й залежить від дат заїзду.

Що входить у вартість путівки у табір Вандер. Джерело: скриншот

Трахтемирівська січ

Цей десятиденний літній табір на природі для дітей від 10 до 17 років пропонує незабутнє проживання у наметах у селі Трахтемирів Черкаського району Черкаської області. Село належить до Бобрицької сільської громади і розташоване у самому серці Наддніпрянщини.

Трахтемирів — колишня столиця гетьманів і колишня козацька резиденція, біля якої розташований регіональний ландшафтний парк. Для учасників табору передбачені захоплюючі пригоди, такі як піші мандрівки, цікаві розповіді про історію козацького краю, стрільба з лука та гвинтівок, орієнтування на місцевості, розведення багаття та навіть вишкіл з приготування борщу.

Ціна: 11 900 грн за особу (діє програма лояльності).

Що входить у програму табору. Джерело: скриншот

OXYCAMP

Цей семиденний літній табір для дітей віком від 8 до 16 років розташований на базі відпочинку MONTANA у с. Нижня Рожанка Славської ОТГ Львівської області.

У OXYCAMP працюють волонтери з України, Польщі, Німеччини, Великої Британії, США та інших країн. Кожного нового сезону розробляється унікальна програма, яка враховує найновіші тренди та інтереси дітей.

Ціни: від 12 000 грн за особу й залежить від дат заїзду.

Білі вовки

Цей шестиденний літній табір "виживання" для хлопців і дівчат віком від 12 до 16 років — наметовий табір з польовою кухнею та чітким розкладом дня. Ознайомитись з програмою можна за посиланням.

Локації табору розташовані у мальовничих Карпатах — в національному парку "Сколівські Бескиди" на притоках річки Опір у Львівській області.

Для того, щоб долучитися до такого "дикого" відпочинку, не потрібний попередній досвід чи специфічні навички — лише бажання та психологічна готовність дитини до активного проведення часу на природі.

Ціна: 11 500 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд розширив перелік категорій дітей, які можуть отримати безкоштовні путівки до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) "Артек". Це стало можливим завдяки змінам у Порядку використання коштів, що передбачені у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Ми також писали, що Одеська область готується до літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Всього в регіоні планують відкриття 211 пришкільних таборів, з них 158 — з організацією харчування.