Визит Путина в Китай

Диктатор Путин прибыл в Китай. Фото: скриншот видео

Российский диктатор Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В четверг, 16 мая, он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом в среду, 15 мая, сообщили российские СМИ и кремлевские телеграммы-каналы.

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Известно, что Путин будет в Китае до 17 мая. В четверг в Пекине пройдут российско-китайские переговоры с участием лидеров стран. После встречи в широком составе Си Цзиньпин и Путин поговорят тет-а-тет, за чаем. К слову, помощник Путина Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что самое важное в Китае попить чай лицом к лицу.

Для Путина это первый визит за границу после так называемой инаугурации.

Напомним, 9 мая президент Китая Си Цзиньпин встретился с венгерским лидером Виктором Орбаном. Известно, что лидеры активно обсуждали наращивание экономического и политического сотрудничества.

Ранее Си Цзиньпин заявил, на чьей стороне Китай в российской войне.