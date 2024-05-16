Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Диктатор Путин уже в Китае – готовится "пить чай" с Си Цзиньпином arrow

Диктатор Путин уже в Китае – готовится "пить чай" с Си Цзиньпином

16 мая 2024 04:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Визит Путина в Китай
Диктатор Путин прибыл в Китай. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Российский диктатор Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В четверг, 16 мая, он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом в среду, 15 мая, сообщили российские СМИ и кремлевские телеграммы-каналы.

Читайте также:

Зачем диктатор Путин приехал в Китай

Известно, что Путин будет в Китае до 17 мая. В четверг в Пекине пройдут российско-китайские переговоры с участием лидеров стран. После встречи в широком составе Си Цзиньпин и Путин поговорят тет-а-тет, за чаем. К слову, помощник Путина Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что самое важное в Китае попить чай лицом к лицу.

Для Путина это первый визит за границу после так называемой инаугурации.

Напомним, 9 мая президент Китая Си Цзиньпин встретился с венгерским лидером Виктором Орбаном. Известно, что лидеры активно обсуждали наращивание экономического и политического сотрудничества.

Ранее Си Цзиньпин заявил, на чьей стороне Китай в российской войне.

война
российские войска
Китай
владимир путин
Си Цзиньпинь
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников