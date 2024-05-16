Візит Путіна до Китаю

Диктатор Путін прибув до Китаю. Фото: скриншот відео

Російський диктатор Путін прибув до Китаю з офіційним візитом. У четвер, 16 травня, він зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це у середу, 15 травня, повідомили російські ЗМІ і кремлівські телеграм-канали.

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Відомо, що Путін перебуватиме у Китаї до 17 травня. У четвер в Пекіні пройдуть російсько-китайські переговори за участю лідерів країн. Після зустрічі у широкому складі Сі Цзіньпін та Путін поговорять тет-а-тет за чаєм. До слова, помічник Путіна Юрій Ушаков раніше підкреслив, що найважливіше в Китаї попити чай віч-на-віч.

Для Путіна — це перший візит за кордон після так званої інавгурації.

Нагадаємо, 9 травня президент Китаю Сі Цзіньпінь зустрівся з угорським лідером Віктором Орбаном. Відомо, що лідери активно обговорювали нарощення економічної та політичної співпраці.

Раніше Сі Цзіньпін заявив, на чиєму боці Китай у російській війні.