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Диктатор Путін вже у Китаї — готується "пити чай" з Сі Цзіньпіном

16 травня 2024 04:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Візит Путіна до Китаю
Диктатор Путін прибув до Китаю. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Російський диктатор Путін прибув до Китаю з офіційним візитом. У четвер, 16 травня, він зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном.  

Про це у середу, 15 травня, повідомили російські ЗМІ і кремлівські телеграм-канали

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Відомо, що Путін перебуватиме у Китаї до 17 травня. У четвер в Пекіні пройдуть російсько-китайські переговори за участю лідерів країн. Після зустрічі у широкому складі Сі Цзіньпін та Путін поговорять тет-а-тет за чаєм. До слова, помічник Путіна Юрій Ушаков раніше підкреслив, що найважливіше в Китаї попити чай віч-на-віч.

Для Путіна — це перший візит за кордон після так званої інавгурації.  

Нагадаємо, 9 травня президент Китаю Сі Цзіньпінь зустрівся з угорським лідером Віктором Орбаном. Відомо, що лідери активно обговорювали нарощення економічної та політичної співпраці. 

Раніше Сі Цзіньпін заявив, на чиєму боці Китай у російській війні

війна
російські війська
Китай
володимир путін
Сі Цзіньпінь
Росія

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