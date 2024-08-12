Землетрясения в Украине — сейсмолог предупредил о земных толчках

Последствия землетрясения. Иллюстративное фото: Twiiter/FlorentMejean

В приграничной с Украиной сейсмической зоне Вранча могут вскоре произойти мощные землетрясения . Земные толчки могут иметь такую силу, что могут потрясти также Москву и Санкт-Петербург.

Об этом заявил директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Александр Кендезра в комментарии Телевизионной службе новостей в понедельник, 12 августа.

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По его словам, землетрясение с магнитудой 7—7,5 может произойти благодаря подземной активности в зоне Вранча в Румынии.

"В этой зоне возникают глубокофокусные землетрясения на глубинах от 140 до 180 километров. Там разряжается огромное количество энергии, которая в виде землетрясения распространяется практически на всю территорию Украины. Поэтому действительно определенная опасность есть. Ведь чем дольше накапливается энергия, тем мощнее может быть мощнее землетрясение", — объяснил ученый.

Графика влияния землетрясения в зоне Вранча. Источник: Суспільне

Он добавил, что опасность от потенциальных земных толчков существует только на юго-западе Одесской области, то есть, в городе Рени.

"Это недалеко от украинско-румынской границы, то люди могут чувствовать его довольно существенно. Несколько меньшие по силе толчки могут быть у границы на юге и западе Украины", — отмечает Кендзера.

В то же время, как добавил ученый, сейсмическую активность могут почувствовать также в Москве и Санкт-Петербурге, как это было в ХХ ст. Но в то же время спрогнозировать мощность предполагаемого землетрясения иногда сложно.

"В 1977, 1986 и в 1990-х годах происходили сверхмощные землетрясения в зоне Вранча. Они ощущались по всей территории Украины, и даже в Москве и Петербурге, которые находятся гораздо дальше. Они могут реализоваться в виде одного события, когда выделяется вся энергия, которая накопилась в земной коре, а могут проявиться в виде сотни мелких землетрясений", — сказал он.