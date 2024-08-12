Землетруси в Україні — сейсмолог попередив про земні поштовхи

Наслідки землетрусу. Ілюстративне фото: Twiiter/FlorentMejean

У прикордонній з Україною сейсмічній зоні Вранча можуть незабаром відбутися потужні землетруси. Земні поштовхи можуть мати таку силу, що можуть сколихнути також і Москву та Санкт-Петербург.

Про це заявив директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Олександр Кендезра в коментарі Телевізійній службі новин у понеділок, 12 серпня.

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За його словами, землетрус з магнітудою у 7—7,5 може статися завдяки підземній активності у зоні Вранча у Румунії.

"У цій зоні виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до 180 кілометрів. Там розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України. Тому, дійсно, певна небезпека є. Адже чим довше накопичується енергія, тим потужнішим може бути землетрус", — пояснив науковець.

Графіка впливу землетрусу у зоні Вранча. Джерело: Суспільне

Він додав, що небезпека від потенційних земних поштовхів існує лише на південному заході Одеської області, тобто, у місті Рені.

"Це недалеко від українсько-румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менші за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України", — зазначає Кендзера.

Водночас як додав науковець, сейсмічну активність можуть відчути також у Москві та Санкт-Петербурзі, як це було у ХХ ст. Але водночас спрогнозувати потужність ймовірного землетрусу подекуди складно.

"У 1977, 1986 та у 1990-х роках відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України та навіть у Москві й Петербурзі, які розташовані набагато далі. Вони можуть реалізуватися у вигляді однієї події, коли виділяється вся енергія, яка накопичилася у земній корі, а можуть проявитися у вигляді сотні дрібних землетрусів", — сказав він.