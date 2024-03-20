Десятки нардепов "Слуги народа" хотят сложить мандаты, — УП

Заседание Верховной Рады. Фото: Офис президента

Несколько десятков народных депутатов от "Слуги Народа" выразили руководству фракции желание сложить мандаты. Основной причиной этого шага называют отсутствие мотивации.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в "Слуге Народа".

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"Слуги" могут сложить мандаты

Сейчас в партии "Слуга народа" 235 парламентариев. Впрочем, только около 170 из них регулярно приходят на заседание и активно голосуют.

Остальные или открыто откололись или регулярно пропускают заседания.

В конце января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что заявления о составлении мандата написали 17 депутатов от "слуг". Кроме того, в рядах других политических сил также есть желающие уволиться.

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на составление мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще один мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам - будет 400 человек", — говорил тогда Арахамия.

Он также напомнил, что для принятия решений необходимо минимум 226 депутатов. Собрать всех на заседание будет непросто.

Он также добавил, что в Верховной Раде решили не разрешать составление мандатов, кроме случаев, когда депутат просит увольнение по медицинским причинам.

Почему нардепы увольняются

Также сообщается, что нардепы хотят освободиться, потому что "все устали от войны", а также появилось много жестких ограничений, в частности невозможность уехать в командировку:

"В-третьих, депутаты не влияют на процессы в государстве и потому не видят своей роли в Раде и смысла быть там", — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.

Также народный депутат Украины Вячеслав Медяник составляет мандат . Он являлся членом партии "Слуга народа".