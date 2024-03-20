Десятки нардепів "Слуги народу" хочуть скласти мандати, — УП
Кілька десятків народних депутатів від "Слуги народу" висловили керівництву фракції бажання скласти мандати. Основною причиною цього кроку вони називають відсутність мотивації.
Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела у "Слузі Народу".
"Слуги" можуть скласти мандати
Наразі у партії "Слуга народу" є 235 парламентарів. Утім, лише приблизно 170 з них регулярно приходять на засідання й активно голосують.
Решта або відкрито відкололась, або регулярно пропускає засідання.
В кінці січня очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія казав, що заяви про складання мандату написали 17 депутатів від "Слуг". Окрім того, в лавах інших політичних сил також є охочі звільнитися.
"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами — буде 400 людей", — казав тоді Арахамія.
Він також нагадав, що для прийняття рішень необхідно мінімум 226 депутатів. Зібрати їх усіх на засідання буде непросто.
Він також додав, що у Верховній Раді вирішили не дозволяти складання мандатів, окрім випадків, коли депутат просить звільнення з медичних причин.
Чому нардепи звільняються
Також повідомляється, що нардепи хочуть звільнитися, бо "всі втомилися від війни", а також з'явилося багато жорстких обмежень, зокрема неможливість виїхати у відрядження.
"По-третє, депутати не впливають на процеси в державі, і тому не бачать своєї ролі в Раді і сенсу бути там", — повідомило джерело.
Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Це було перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Також народний депутат України В'ячеслав Медяник складає мандат. Він був членом партії "Слуга народу".
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