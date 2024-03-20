Десятки нардепів "Слуги народу" хочуть скласти мандати, — УП

Засідання Верховної Ради. Фото: Офіс президента

Кілька десятків народних депутатів від "Слуги народу" висловили керівництву фракції бажання скласти мандати. Основною причиною цього кроку вони називають відсутність мотивації.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела у "Слузі Народу".

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"Слуги" можуть скласти мандати

Наразі у партії "Слуга народу" є 235 парламентарів. Утім, лише приблизно 170 з них регулярно приходять на засідання й активно голосують.

Решта або відкрито відкололась, або регулярно пропускає засідання.

В кінці січня очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія казав, що заяви про складання мандату написали 17 депутатів від "Слуг". Окрім того, в лавах інших політичних сил також є охочі звільнитися.

"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами — буде 400 людей", — казав тоді Арахамія.

Він також нагадав, що для прийняття рішень необхідно мінімум 226 депутатів. Зібрати їх усіх на засідання буде непросто.

Він також додав, що у Верховній Раді вирішили не дозволяти складання мандатів, окрім випадків, коли депутат просить звільнення з медичних причин.

Чому нардепи звільняються

Також повідомляється, що нардепи хочуть звільнитися, бо "всі втомилися від війни", а також з'явилося багато жорстких обмежень, зокрема неможливість виїхати у відрядження.

"По-третє, депутати не впливають на процеси в державі, і тому не бачать своєї ролі в Раді і сенсу бути там", — повідомило джерело.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Це було перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також народний депутат України В'ячеслав Медяник складає мандат. Він був членом партії "Слуга народу".