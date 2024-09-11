Визит Лемми и Блинкена в Киев 11 сентября — чиновники встретятся с Зеленским

Дэвид Лемми и Энтони Блинкен. Фото: из соцсетей

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 11 сентября тоже прибыли в Киев. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.

Об этом сообщает Госдепартамент США и Telegram-каналы.

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Как известно, во время этого визита в Киев Лемми и Блинкен встретятся с президентом Владимиром Зеленским и чиновниками украинского правительства. Они обсудят продолжение поддержки на войне с Россией и то, как обеспечить Украине экономически продолжительное военное развитие.

Кроме того, ранее советник Белого дома Джон Кирби заявлял, что Блинкен "подтвердит поддержку США усилий Украины по ее защите и отвоеванию территории, захваченной РФ".

Также ряд СМИ говорит, что госсекретарь США "привезет" разрешение на удары Украины по территории России дальнобойным оружием.

"Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по существу сказать им, что они позволят бить по России ракетами ATACMS", — процитировала слова главы Комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола журналистка Axios Джулигрейс Бруфке.