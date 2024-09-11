Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Держсекретар США та очільник МЗС Британії прибули до Києва arrow

Держсекретар США та очільник МЗС Британії прибули до Києва

11 вересня 2024 12:26
Катерина Османська - Редактор
Візит Леммі та Блінкена до Києва 11 вересня — чиновники зустрінуться з Зеленським
Девід Леммі та Ентоні Блінкен. Фото: із соцмереж
Катерина Османська - Редактор

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 11 вересня теж прибули до Києва. Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки.

Про це повідомляє Держдепартаменту США та Telegram-канали.

Читайте також:

Візит Леммі та Блінкена до Києва 11 вересня 

Як відомо, під час цього візиту до Києва Леммі та Блінкен зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і високопосадовцями українського уряду. Вони обговорять продовження підтримки на війні з Росією та те, як забезпечити Україні економічно довготривалий військовий розвиток.

Крім того, раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Блінкен "підтвердить підтримку США зусиль України, спрямованих на її захист та відвоювання території, захопленої РФ". 

Також низка ЗМІ подейкують, що держсекретар США "привезе" дозвіл на удари України по території Росії далекобійною зброєю. 

"Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять бити по Росії ракетами ATACMS", — процитувала слова голови Комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола журналістка Axios Джуліґрейс Бруфке. 

Також важливі новини дня по темі:

Київ переговори Ентоні Блінкен Кримська платформа візит

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:31 На Львівщині через негоду сталось декілька серйозних ДТП — утворилися затори

12:26 Понад 235 тис. за місяць — чому Німеччина позбавляє українців тимчасового захисту

12:26 Держсекретар США та очільник МЗС Британії прибули до Києва

12:24 Синоптик Діденко попередила про зміну погоди — до чого завтра готуватися українцям

12:19 Дебош у лікарні та прострілена нога — на Одещини повідомили про підозру учасникам стрілянини

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:06 Бійці Краматорського загону показали ефектне знищення окупантів на Харківщині

12:05 Скільки коштів можна ввозити в Україну з-за кордону — пояснення Нацбанку

12:04 Росіяни атакували Дніпропетровщину — є загиблий та постраждалі

12:01 Ребров заговорив про свою відставку

11:48 Субсидії на комуналку — від кого чекають повторних заяв у вересні

12:31 На Львівщині через негоду сталось декілька серйозних ДТП — утворилися затори

12:26 Понад 235 тис. за місяць — чому Німеччина позбавляє українців тимчасового захисту

12:26 Держсекретар США та очільник МЗС Британії прибули до Києва

12:24 Синоптик Діденко попередила про зміну погоди — до чого завтра готуватися українцям

12:19 Дебош у лікарні та прострілена нога — на Одещини повідомили про підозру учасникам стрілянини

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:06 Бійці Краматорського загону показали ефектне знищення окупантів на Харківщині

12:05 Скільки коштів можна ввозити в Україну з-за кордону — пояснення Нацбанку

12:04 Росіяни атакували Дніпропетровщину — є загиблий та постраждалі

12:01 Ребров заговорив про свою відставку

11:48 Субсидії на комуналку — від кого чекають повторних заяв у вересні

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже