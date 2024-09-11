Візит Леммі та Блінкена до Києва 11 вересня — чиновники зустрінуться з Зеленським

Девід Леммі та Ентоні Блінкен. Фото: із соцмереж

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 11 вересня теж прибули до Києва. Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки.

Про це повідомляє Держдепартаменту США та Telegram-канали.

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Як відомо, під час цього візиту до Києва Леммі та Блінкен зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і високопосадовцями українського уряду. Вони обговорять продовження підтримки на війні з Росією та те, як забезпечити Україні економічно довготривалий військовий розвиток.

Крім того, раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Блінкен "підтвердить підтримку США зусиль України, спрямованих на її захист та відвоювання території, захопленої РФ".

Також низка ЗМІ подейкують, що держсекретар США "привезе" дозвіл на удари України по території Росії далекобійною зброєю.

"Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять бити по Росії ракетами ATACMS", — процитувала слова голови Комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола журналістка Axios Джуліґрейс Бруфке.