Незаконная вырубка леса в Чернобыле - кто за этим стоит, масштабы черного бизнеса

Вырубка древесных дубов в Чернобыльской зоне. Фото: Facebook Ольги Василевской-Смаглюк

Зона отчуждения в Чернобыле по всем понятным причинам годами остается закрытой и находится под охраной. Во время полномасштабной войны остановился даже туризм, ведь там побывали россияне и оставили свой заминированный след. Но некоторые только воспользовались неприкосновенной территорией и ограбили государство, незаконно вырубая леса.

Такой инцидент задокументировали правоохранители, а политики отмечают — это не единичный случай, а продолжающийся черный бизнес. Более подробно — в интервью Новини.LIVE с народным депутатом Ольгой Василевской-Смаглюк.

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Вырубка леса в Чернобыле

— Как долго длится незаконная вырубка леса в Чернобыльской зоне?

— Незаконная вырубка лесов в Чернобыльской зоне производилась всегда и постоянно. Просто масштабы рубок были разными в зависимости от порядочности руководства зоны отчуждения. Я неоднократно за пять лет своей каденции обращала внимание премьер-министра и министра экологии, что эти рубки продолжались.

Вырубка деревьев в Чернобыльской зоне. Фото: Facebook Ольги Василевской-Смаглюк

Еще был незаконный лов рыбы, добыча песка. Министр экологии Руслан Стрелец отвечал, а откуда у меня эта информация, давайте доказательства и так далее. Никаких шагов по решению проблемы не было.

28 декабря 2023 года мне прислали фотографию, где кроме рядовой вырубки лесов, сотрудники "Северная Пуща" зашли на территорию заповедника, где рубки запрещены, и срубили столетние дубы в роще. Ни у кого не поднималась рука раньше, потому что это драгоценные деревья, им больше 100 лет.

Сообщение о факте незаконной вырубки леса. Фото: скриншот

Я взяла эти фотографии и показала заместителю Офиса Генпрокурора, которая отвечает за экологическую тематику. Надо отдать ей должное, что начались следственные действия. После этого у всех внезапно открылись глаза на эти позорные факты, и министр приказал создать межведомственную рабочую группу.

Проверка причастности госслужащего к незаконной вырубке леса. Фото: Facebook

— Какие это масштабы?

— Никто никогда не мог сосчитать масштабы незаконной вырубки. Но поскольку рабочая группа работает и работает независимо, они подсчитали, что за месяц рейдов сумма ущерба государству составляет 70 млн грн. Если говорить о 70 млн грн ежемесячно, и это они не все увидели, то за год рубят не менее чем на 1 млрд грн.

Древние дубы в Чернобыльской зоне. Фото: Facebook Ольги Василевской-Смаглюк

— Какой контролирующий орган недоработал или он в доле?

— Государственное агентство по управлению зоной отчуждения — это государство в государстве. Там более 10 предприятий, и они занимаются разными вопросами — управление станцией, туристами, заповедником, рубками леса. Кроме того, в зоне есть своя полиция и своя служба безопасности. И эти рубки невозможны без согласования какой-либо одной структуры.

Если замечает полиция, она должна либо принять меры, либо войти в долю, так и служба безопасности. Заходит лодка на незаконный лов рыбы, так свою долю должна иметь и та, и та служба. И руководство самого агентства. Все друг друга покрывали.

— Вещи из этой зоны небезопасны. Известно ли вам, куда попадала древесина после вырубки?

— Ту древесину, которую спилили 28 декабря и их поймали, была радиационно чистая. Но мы не можем утверждать, что все, что оттуда вывезено, является чистым. Но вывозилось и осваивалось уже на легальном рынке.

Незаконная вырубка леса. Фото: Facebook Ольги Василевской-Смаглюк

— Существует ли механизм, который позволит не точечно разрешить ситуацию, а комплексно, чтобы незаконные вырубки остановились?

— Глобально Агентство по управлению зоной отчуждения сжирает миллиарды государственных средств на существование. Там директор одного из предприятий насчитала себе премию 400 тыс. грн.

Надо расформировать Агентство по управлению зоной отчуждения вообще. И отдать это предприятие под другое управление. Например, условно, станцию — в Энергоатом, заповедник — Минэкологии. Сделать так, чтобы там не было одной замкнутой структуры. Тендеры будут другие, управление будет проводиться иначе.

Напомним, недавно жители села Мархаловка Киевской области вышли на митинг против строительства Национального военного мемориального кладбища в "своем" лесу на территории населенного пункта.

И хотя экосистема официально принадлежит Киевской облгосадминистрации, местные боятся потерять вместе с ней и воду, ведь в поселке существует проблема с водоснабжением.