В Кабміні узгодили місце зведення військового меморіального цвинтаря

Засідання Кабінету міністрів України. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Український уряд визначився з місцем, де буде збудовано Національний військовий меморіальний цвинтар. Його буде зведено у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму блозі в Telegram.

Читайте також:

Де буде зведено військовий цвинтар

Як заявив голова Кабміну, меморіальний комплекс буде збудовано на Київщині. Для цього держава отримала дві земельні ділянки у Гатненській громаді Фастівського району Київщини, і вже незабаром там стартуватимуть роботи.

"Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав життя за Україну у війні за нашу свободу та незалежність", — написав прем'єр.

Допис Шмигаля. Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше Кабмін анонсував будівництво зазначеного цвинтаря, який планують збудувати до 2025 року.

В Мінветеранів щодо роботи вже почали розв'язувати технічні питання та готувати необхідні документи. Водночас за словами нардепа Ярослава Железняка, торік, у травні парламент обрав для будівельних робіт селище Биківня поблизу столиці, однак, рішення так і не було остаточно ухваленим.

Облаштувати військовий Меморіал памʼяті українських Героїв планують і у Львові: архітектурний конкурс відбувся у січні, а результати будуть відомі цьогоріч, на початку квітня.