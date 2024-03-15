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В Кабміні узгодили місце зведення військового меморіального цвинтаря

15 березня 2024 21:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Кабміні узгодили місце зведення військового меморіального цвинтаря
Засідання Кабінету міністрів України. Фото: Telegram Дениса Шмигаля
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Український уряд визначився з місцем, де буде збудовано Національний військовий меморіальний цвинтар. Його буде зведено у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму блозі в Telegram

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Де буде зведено військовий цвинтар

Як заявив голова Кабміну, меморіальний комплекс буде збудовано на Київщині. Для цього держава отримала дві земельні ділянки у Гатненській громаді Фастівського району Київщини, і вже незабаром там стартуватимуть роботи.

"Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав життя за Україну у війні за нашу свободу та незалежність", — написав прем'єр. 

В Кабміні узгодили місце зведення військового меморіального цвинтаря
Допис Шмигаля. Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше Кабмін анонсував будівництво зазначеного цвинтаря, який планують збудувати до 2025 року. 

В Мінветеранів щодо роботи вже почали розв'язувати технічні питання та готувати необхідні документи. Водночас за словами нардепа Ярослава Железняка, торік, у травні парламент обрав для будівельних робіт селище Биківня поблизу столиці, однак, рішення так і не було остаточно ухваленим. 

Облаштувати військовий Меморіал памʼяті українських Героїв планують і у Львові: архітектурний конкурс відбувся у січні, а результати будуть відомі цьогоріч, на початку квітня. 

Кабінет міністрів
ЗСУ
меморіал
Україна
цвинтар

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