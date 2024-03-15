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В Кабмине согласовали место постройки военного мемориального кладбища

15 марта 2024 21:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Кабмине согласовали место постройки военного мемориального кладбища
Заседание Кабинета Министров Украины. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинское правительство определилось с местом, где будет построено Национальное военное мемориальное кладбище. Его возведут в Гатненской громаде Фастовского района Киевской области.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем блоге в Telegram.

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Как заявил глава Кабмина, мемориальный комплекс будет построен в Киевской области. Для этого государство получило два земельных участка в Гатненской громаде Фастовского района Киевщины, и уже вскоре там начнутся работы.

"Создание такого кладбища имеет очень большое значение для нашей страны. Мы всегда должны помнить тех, кто отдал жизнь за Украину в войне за нашу свободу и независимость ", — написал премьер.

В Кабмине согласовали место постройки военного мемориального кладбища
Пост Шмыгаля. Источник: Telegram

Напомним, ранее Кабмин анонсировал строительство указанного кладбища, которое планируют построить до 2025 года.

В Минветеранов насчет стройработ уже начали решать технические вопросы и готовить необходимые документы. В то же время, по словам нардепа Ярослава Железняка, в мае прошлого года парламент избрал для строительных работ поселок Быковня близ столицы, однако решение так и не было окончательно принято.

Обустроить военный Мемориал памяти украинских Героев планируют и во Львове: архитектурный конкурс уже прошел в январе, а результаты будут известны в этом году, в начале апреля.

Кабинет министров
ВСУ
мемориал
Украина
кладбище

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